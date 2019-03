Roberto Vieira solicitó US$ 25,000 a su primo para favorecerlo con un trámite ante Produce

El parlamentario fue denunciado por su primo. | Fuente: Andina

Nuevamente un congresista de la República es denunciado. Esta vez, el parlamentario no agrupado Roberto Vieira fue acusado por su propio primo, un empresario pesquero al que solicitó US$20,000 para levantar una suspensión del Ministerio de la Producción a su embarcación pesquera.

Todo quedó registrado en una grabación, que realizó el empresario Guillermo Venegas Vieira y que difundió el dominical Panorama, en la que se escucha al parlamentario solicitarle el dinero para interceder ante la entonces ministra Rocío Barrios, para levantar el castigo impuesto a su embarcación en noviembre de 2018 por baja cantidad de pesca dos años antes.

Pedido

Venegas Vieira es propietario de la embarcación ‘Ponce II’ que se dedica a la pesca de bacalao, la cual opera con la inversión de un primo que reside en Estados Unidos. El empresario comentó que el legislador le dijo que consultara a este primo para que envíe US$25,000 y así realizar el trámite.

Sin embargo, cuando Venegas Vieira le comentó que su familiar no aceptó la propuesta, el parlamentario redujo el precio a US$20,000, de los cuales le ofreció US$5,000 al empresario, algo que este no aceptó. El eventual pagó quedó fijado en US$15,000 con el trato de que el legislador iría al Ministerio de la Producción para tratar el levantamiento de la sanción.

“Yo le arregló su problema a él con 25 (…) Ya mira escúchame… este dile que me dé 15. Dame 5 mañana y los 10 contraentrega, pero me vienes acá a entregar los papeles. Nada por teléfono, como que no existe hue***”, se escucha decir al parlamentario no agrupado en la grabación.

Negociación continuó

Tras la denuncia, el dominical monitoreó todas las conversaciones entre Venegas Vieira y el congresista, quien preguntaba si se había realizado su pedido de US$15,000. También se le escucha comentar que iría al ministerio y que no habría ningún problema con la actual ministra, Rocío Barrios

El viernes de la semana pasada, Roberto Vieira fue al Ministerio de la Producción e incluso se tomó fotos con la ministra Barrios, las cuales envió a su primo, quien consideró que con este mensaje le decía que sí podía realizar su trámite.