Rosa Bartra, presidente de la Comisión de Constitución. | Fuente: RPP Noticias

La congresista Rosa Bartra (Fuerza Popular), presidente de la Comisión de Constitución, dijo desconocer los detalles del proyecto de ley que declara en emergencia el Ministerio Público; sin embargo, adelantó que será visto con prioridad cuando ingrese a este grupo parlamentario para luego emitir una opinión.

En diálogo con RPP Noticias, la legisladora fujimorista criticó que el presidente Martín Vizcarra pretenda utilizar la figura de cuestión de confianza en caso este tema no sea visto con celeridad. En su opinión, las cuestiones de confianza "tienen que estar sustentadas en políticas públicas de gobierno", por lo que el jefe de Estado "tendría que dar una muestra evidente de que lucha contra la corrupción".

"¿El presidente puede, porque no le gusta la decisión del fiscal de la Nación con respecto a sus propias designaciones, intervenir a una institución que tiene 3500 fiscales? Él lo está planteando y nosotros tendremos que analizar su constitucionalidad y sus alcances", cuestionó.



Rosa Bartra en entrevista con Ampliación de Noticias. | Fuente: RPP Noticias

Pide respeto a la independencia de los poderes



En otro momento de la entrevista, la legisladora de Fuerza Popular reconoció sentir "preocupación" tras conocer por intermedio del presidente Martín Vizcarra que el Consejo de Ministros aprobó un proyecto de ley que declara en emergencia el Ministerio Público.

"Ese monstruo tan grande que es la corrupción debe unirnos, no separarnos. Me preocupa porque debe unirnos en un respeto absoluto a lo que significa el principio del imperio de la ley y este debe ser asegurado mediante la independencia de los poderes y la fiscalización de la legalidad de los actos de gobierno", dijo a RPP Noticias.

"Nosotros vivimos en un estado de Derecho y los poderes tienen que respetarse en su autonomía. No debe permitirse interferencia entre poderes. (…) ¿Es legal o no la decisión que ha tomado el fiscal de la Nación? ¿Está o no dentro de sus atribuciones?", cuestionó.