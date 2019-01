| Fuente: Andina

El presidente Martín Vizcarra anunció que el Consejo de Ministros aprobó este martes un proyecto de ley que declara en emergencia el Ministerio Público. Ello debido a la decisión del fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, de remover a José Domingo Pérez y Rafael Vela del caso Lava Jato.

"En uso de mis atribuciones establecidas en la Constitución, en sesión de Consejo de Ministros se aprobó el proyecto de ley que declara en emergecia el Ministerio Público".

El jefe de Estado, además, afirmó que Chávarry llevó a cabo esa medida de manera "opresiva" en contra de los fiscales que realizan investigaciones de casos emblemáticos de corrupción.

"Mañana a las 13 horas iré al Congreso y presentaré personalmente este proyecto, como claro gesto de la importancia que mi gobierno asigna a la lucha contra la corrupción".

"Solicitamos que el Congreso considere este proyecto de ley como materia de la agenda fija dentro de la ampliación de la primera legisltura extraordinaria. Exhorto al Parlamento al tratarlo con el carácter de urgencia que el caso requiere para no tener que llegar a una cuestión de confianza".

Lucha anticorrupción

Asimismo, el mandatario adelantó que mañana el ministro de justicia presentará una exhortación sobre las actuaciones del fiscal de la Nación, fundado en el artículo 7 de la ley orgánica del Ministerio Público, decreto legislativo 052.

"Nosotros no solo proclamamos la lucha anticorrupción, la practicamos y es uno de los cinco ejes de nuestra política general de gobierno. Como afirmé hace un tiempo, no nos van a doblegar; no van a doblegar a los compatriotas que están luchando contra la corrupción. Usaremos todas las herramientas que la constitución contempla para derrotarla", afirmó.

Hizo una exhortación a que todos los poderes del Estado hagan lo mismo y que "prioricen la demanda ciudadana de justicia por encima de cualquier otro interés".

"Hoy más que nunca necesitamos de una ciudadanía vigilante y comprometida con el país. Tengo la convicción de que si permanecemos unidos y actuamos juntos por el bien del Perú saldremos ganadores en esta lucha", aseveró.