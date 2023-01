Rosangella Barbarán aclaró que el conflicto social en el país inició cuando Pedro Castillo decidió dar un golpe de Estado. | Fuente: Congreso de la República

La congresista Rosángella Barbarán afirmó este martes que la bancada de Fuerza Popular dará el voto de confianza al gabinete de Alberto Otárola para resolver el conflicto social en el país.

En entrevista con el programa Ampliación de Noticias, Rosángella Barbarán señaló que por "madurez política" se deben tomar decisiones en beneficio del país, a pesar de las "diferencias ideológicas" con la presidenta Dina Boluarte.

"En ese sentido se escuchó la exposición del premier y lo que obviamente iba a presentar a corto plazo. Aquí no estamos para políticas públicas que puedan tener un impacto a 10 años porque nuestro país está atravesando por una coyuntura muy delicada y existe el compromiso y la experiencia política del señor Otárola para poder resolver de manera inmediata los conflictos que se están suscitando. Pero hay que ser justos también y es un problema que no radica en este Gobierno", dijo.

"No es tanto un respaldo político"

Rosángella Barbarán indicó que si este problema se hubiera originado en el Gobierno de Dina Boluarte, Fuerza Popular no tendría ninguna duda en "negar una confianza sobre personas que han generado el conflicto". Pero aclaró que el conflicto social inició cuando Pedro Castillo decidió dar un golpe de Estado.



"No es tanto un respaldo político o lo que fuese, sino esto es ponerle paños fríos a una situación de que nosotros como Fuerza Popular sí queremos que nuestro país resuelva este conflicto. No somos como algunos congresistas que sí disfrutan de la protesta, que disfrutan de la violencia por ganar réditos y por azuzar a la población", expresó.



Para Rosángella Barbarán las protestas que degeneraron en violencia en el sur del país, como el caso de Juliaca, es "terrorismo puro". Sin embargo, sostuvo que no se puede generalizar "diciendo que los hermanos en Puno son terroristas", sino a los manifesantes que cometen actos delictivos.



"Eso se inició quizás en un momento de mucho dolor, de mucha diferencia, pero lo que estamos viendo terrorismo puro y nos están regresando a tiempos donde nuestros padres tenían que estar en sus casas por conflictos como los que estamos viendo el día de hoy", manifestó.



