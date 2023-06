Rosio Torres rechazó denuncia por presunto recorte de sueldos: "Todo esto se aclaró en la Comisión de Ética"

La congresista Rosío Torres (APP) reiteró su rechazo "tajante" a las versiones sobre el recorte de sueldos a trabajadores del Congreso en donde también habría participado su sobrino.

"Vuelvo a rechazar tajantemente esas versiones, todo esto ya se aclaró en la Comisión de Ética. Vuelvo a repetir que la única cuenta que yo cuento a mi nombre es el Banco de la Nación", declaró Torres a los medios de comunicación.

Al ser consultada por la participación de su sobrino, Juan Daniel Pérez Guerra -quien en la Comisión de Ética asumió la responsabilidad del depósito del dinero que recibió de los trabajadores del despacho parlamentario- la congresista Torres dijo que no puede responder “por terceras personas”.

"No puedo yo contestarle por terceras personas, por eso se ha llevado a citar. Cada uno responde por sus actos. Tendrían que preguntarle [a su sobrino], no puedo responder por terceras personas. No he podido conversarlo hasta ahora que se suscitaron estos hechos", añadió.

Como se recuerda, la Comisión Permanente del Congreso aprobó dar un plazo de 15 días a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) para investigar a cuatro congresistas acusadas de presunto recorte de sueldos. Estas son Katy Ugarte (No Agrupadas), Rosio Torres, Magaly Ruiz y María Acuña Peralta.

En el caso de Rosio Torres, el dominical Punto Final señaló que el encargado de cobrar el dinero cada mes era su sobrino Juan Daniel Pérez Guerra. 22 congresistas respaldaron el informe presentado por la subcomisión.

"Sobrecarga laboral"

Sobre estos casos, la congresista y presidenta de la Comisión de Ética, Karol Paredes, señaló que su equipo técnico se encuentra con una "sobrecarga laboral" respecto de las investigaciones de los congresistas señalados por recorte de sueldos a trabajadores del Parlamento, más conocidos como 'mochasueldos'.

"No se puede decir que no estamos haciendo nada. Y además sí tenemos una sobrecarga laboral. Si al menos se dieran una vueltita y averiguar cómo trabaja mi equipo técnico, prácticamente no descansa, y ahí dirán que tienen que trabajar", declaró a Paredes en Todo se Sabe.

"Estamos todos desbordados, nos quedamos en la madrugada trabajando y poniendo toda nuestra parte. Me parece irresponsable que digan que no estamos avanzando y como que estamos poniendo tiempo. Se debe respetar el debido proceso porque no queremos que se caigan y tengan observaciones y que alguien diga que están haciendo cualquier cosa menos su trabajo", agregó.