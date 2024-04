Rosselli Amuruz asegura que sanción en su contra se basó en dichos, pero pide disculpas por abandonar Comisión de Ética

Rosselli Amuruz, tercera vicepresidenta del Congreso, pidió disculpas por haber salido abruptamente de la sesión de la Comisión de Ética que la sancionó por no informar si organizó la fiesta del exlegislador Paul García, en la que murió el comunicador Christian Tirado.

En declaraciones a la prensa, la legisladora señaló que la sanción que se le impuso de una amonestación escrita y 60 días sin remuneración se dio por un informe elaborado sobre la base de dichos que no fueron corroborados.

“En qué se está basando la Comisión de Ética, en dichos, citaron a distintos testigos y les comunico que ninguno asistió, ninguno dio ningún testimonio de que efectivamente yo había organizado la fiesta (…) Es por ello mi molestia y pido las disculpas públicas”, sostuvo.

Descarta amenaza a Bazán

Asimismo, la parlamentaria indicó que no hizo ninguna amenaza al titular del grupo de trabajo, Diego Bazán, antes de retirarse de la sesión de la Comisión de Ética. Aunque recordó que su también colega de bancada tuvo cuestionamientos por haber asistido a una fiesta durante su semana de representación.

“Lo que yo considero es que es una persona joven, es más, para nadie es ajeno que él también tuvo un cumpleaños el cual fue en plena semana de representación y que también ha sido cuestionado”, sostuvo.

“Yo no he hablado ni he mencionado el nombre ni apellido de ningún congresista y si se han sentido ofendidos por mi reacción o creen que he amenazado a alguno de los colegas, lo siento y pido las disculpas del caso”, añadió.

Sanción

Amuruz abandonó de forma abrupta la sesión de la Comisión de Ética este lunes luego de que se aprobara con 12 votos a favor amonestar por escrito y descontar de 60 días de sus haberes a la congresista por omitir esta información.

Cuando el titular de esta comisión, Diego Bazán, indicaba que se iba a votar una reconsideración, la parlamentaria Amuruz se levantó de su silla y lanzó un mensaje antes de retirarse de la sala.

“Espero que sea igual con los ‘Mochasueldos, presidente. A ver si ustedes en sus fiestas…”, dijo la tercera vicepresidenta del Congreso antes de dejar raudamente el lugar.