"Espero que sea igual con los 'Mochasueldos'": Rosselli Amuruz dejó abruptamente sesión de comisión de Ética tras ser sancionada

Rosselli Amuruz, tercera vicepresidenta del Congreso, abandonó de forma abrupta la sesión de la comisión de Ética este lunes luego de que dicho grupo de trabajo aprobara una sanción en su contra por no dar cuenta sobre si organizó o no la fiesta del excongresista Paul García, donde falleció el comunicador Christian Tirado.

El grupo de trabajo aprobó con 12 votos a favor amonestar por escrito y descontar de 60 días de sus haberes a la congresista por omitir esta información. Cuando el titular de esta comisión, Diego Bazán, indicaba que se iba a votar una reconsideración, la parlamentaria Amuruz se levantó de su silla y lanzó un mensaje antes de retirarse de la sala.

“Espero que sea igual con los ‘Mochasueldos, presidente. A ver si ustedes en sus fiestas…”, dijo la tercera vicepresidenta del Congreso antes de que se le corte la señal del micrófono y que dejara raudamente el lugar.

Evaluarán acciones

Al respecto, el titular de este grupo de trabajo, Diego Bazán, dijo deplorar la actitud de su colega de bancada y aseguró que la comisión actuó de forma imparcial y con objetividad en este caso y que la sanción contra Amuruz así lo demuestra. Añadió que se evaluarán acciones a tomar por esta situación.

“Lamento mucho esta situación, lo lamento más y pido disculpas en el nombre de la bancada de Avanza País (…) Hoy la mayoría parlamentaria ha tomado una decisión, yo lamento esa actitud, la deploro no la comparto, por supuesto, es una actitud que todo el país ha visto y sacará sus propias conclusiones”, sostuvo.

Participación en fiesta

La legisladora participó el 30 de setiembre de 2023 de una fiesta en una vivienda en el distrito de Lince por el cumpleaños del excongresista Paul García, donde falleció el comunicador Christian Tirado tras recibir un disparo en el pecho de Abel Valdivia.

Amuruz negó haber organizado la fiesta de García, quien entonces habría sido su pareja. Ello pese a que diversos programas difundieron conversaciones de WhatsApp y audios en los que se mostraba a la legisladora de Avanza País realizando las coordinaciones para este evento.

“Yo no he mentido, porque el que organiza una reunión se ocupa de todo el tema logístico, hace todas las contrataciones y todos los pagos al respecto (…) Soy una invitada, porque yo no hago la lista de invitados. Lo que ha salido es de que yo he colaborado con un regalo, ¿eso me hace partícipe de una organización?”, sostuvo.