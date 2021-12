El congresista Guillermo Bermejo se encuentra realizando actividades por la semana de representación. | Fuente: Facebook

El congresista de Perú Libre, Guillermo Bermejo, promovió el cambio de Constitución durante una de sus actividades públicas. En su discurso, refirió las razones por las que su partido propone una nueva Carta Magna.

"¿Para qué queremos una nueva Constitución? Para tener más presupuesto para la salud, para tener más presupuesto para la educación. Para hacer programas de vivienda que no existen y que hoy esta Constitución no nos permite. Para poder hacer más hospitales, para hacer que la salud realmente sea gratuita y de calidad. Para que las inversiones vengan al país, por supuesto, pero que el 80% se quede para el Estado. Para que cuiden al medio ambiente, para que le paguen lo justo al trabajador, para que industrialicen la materia prima, para generar más trabajo", manifestó Guillermo Bermejo.

Sus declaraciones fueron sometidas a verificación.

Información a verificar: La Constitución (actual o nueva) tiene la atribución de mejorar determinados sectores del país.

Resultado: FALSO

[1] El cambio de Constitución ha sido una propuesta recurrente de varios candidatos a la presidencia, no solo en las Elecciones 2021, sino en las anteriores. De hecho, fue uno de los pilares de la campaña del presidente Pedro Castillo y el partido Perú Libre. La promesa de un cambio o reforma de la Carta Magna tiene, no obstante, ciertos límites que deben tenerse en cuenta sobre todo cuando un político la hace. Como han señalado diversos expertos constitucionalistas, la Constitución no tiene ese poder en sí misma, pues los cambios relacionados a salud, educación u otros sectores en el Perú tienen que ver más con reforzar políticas públicas que con cambiar la Constitución. "Los grandes cambios atraviesa por políticas públicas y no por marcos normativos que después no puedan cumplirse", dijo a RPP Noticias la abogada constitucionalista Milagros Campos.

[2] Por su parte, el abogado constitucionalista Joseph Campos advierte que algunos políticos atribuyen a la Constitución (o a una nueva) "posibilidades" que no tiene ni puede tener. "A la Constitución se le está atribuyendo, populistamente, virtudes que no tiene ni puede tener", afirma Campos. "La Constitución es un estatuto de poder, que limita el poder, dividiéndolo, y garantiza los derechos fundamentales, no más. Es un estatuto de poder para el gobierno, y el gobierno lo elegimos nosotros", agrega.

[3] Finalmente, campos realiza una analogía para entender la figura de la Constitución y las propuestas populistas. "Como las propuestas de algunos congresistas que dicen 'vota por mí por más colegios, vota por mí por más hospitales', cuando no pueden porque el Congreso no tiene capacidad de gasto. Igual pasa con la Constitución: se le atribuyen responsabilidades y virtudes que no tienen, ni pueden tener". Por estos motivos, las declaraciones del congresista Guillermo Bermejo son falsas.