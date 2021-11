Norma Yarrow es miembro de la bancada de Avanza País, a la cual se integró luego de dejar la de Renovación Popular. | Fuente: Andina

La congresista Norma Yarrow, congresista de la bancada del partido Avanza País, sostuvo que al Congreso le preocupa lo que sucede en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, luego de conocerse los acuerdos a los que llegó el ministro Juan Francisco Silva con diversos gremios de transportistas. "Creo que todas las bancadas deberíamos tomar un tema de interpelación al ministro de Transportes", agregó.

El miércoles 10 de noviembre por la noche se presentó finalmente la moción de interpelación al ministro Silva, la cual es firmada por su bancada, así como Renovación Popular, Fuerza Popular, Partido Morado, Alianza Para el Progreso y Somos Perú.

Norma Yarrow —quien ingresó originalmente al parlamento por el partido Renovación Popular— dijo que "no se puede dar nuevamente 10 años [de permiso] a estas rutas, a la informalidad darle un 'tarjetazo' para evitar un paro (...) esa situación, pagar favores, estar poniendo gente incompetente en altos cargos del Estado nos está llevando a este colapso, no es el Congreso de la República, es no tener una hoja de ruta como gobierno", declaró en "Las cosas como son". Sus declaraciones fueron sometidas a verificación.

Información a verificar: Las bancadas deberían interpelar al ministro de Transportes, [el problema] no es el Congreso de la República.

Resultado: ENGAÑOSO

[1] El 29 de octubre, la bancada de Renovación Popular, a iniciativa de la congresista Noelia Herrera Medina, presentó el Proyecto de Ley que dispone la prórroga de títulos habilitantes relacionados a la prestación del servicio de transporte regular y especial de personas para Lima y Callao. Esto permitiría a las empresas de transporte que operan bajo la competencia de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) continúen circulando por cinco años más. Esto incluye combis y coasters. Irónicamente, Renovación Popular es una de las bancadas que firma la moción de interpelación al ministro de Transportes Juan Francisco Silva.

Proyecto de Ley presentado por la bancada de Renovación Popular.

[2] Si bien la congresista Norma Yarrow no forma parte de dicha bancada, y su crítica es a título personal, en sus declaraciones menciona generalmente a las bancadas del Congreso, dando a entender que el Legislativo está en contra de estas decisiones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, lo cual se presta a confusión. Hay, por lo menos, un Proyecto de Ley de una de ellas que propone hacer algo similar al MTC: ampliar el permiso para que empresas de transportes continúen circulando. Eso sin contar que una de las bancadas que firman la interpelación al ministro por -entre otras cosas- extender permisos de circulación firma junto con Avanza País esta moción. Por estas razones la información es engañosa.