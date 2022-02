Ruth Luque: Pronunciamiento de María del Carmen Alva debió recoger críticas de bancadas a "mensajes vacadores"

Ruth Luque, vocera de Juntos por el Perú | Fuente: Foto: Congreso / Video: RPP Noticias

La congresista Ruth Luque, vocera de la bancada de Juntos por el Perú (JPP), señaló que no estuvo presente en la conferencia de prensa que ofreció la titular del Parlamento, María del Carmen Alva, con integrantes de otras bancadas, porque no fue invitada, por lo cual lamentó que no exista la intención de un verdadero diálogo político.

"Nosotros como bancada no hemos sido invitados a este pronunciamiento público que ha realizado la presidenta del Congreso y otro conjunto de bancadas, un pronunciamiento que, desde nuestro punto de vista, debió recoger también la posición crítica de bancadas que hemos venido observando y cuestionando posiciones desestabilizadoras y mensajes vacadores de un conjunto de fuerzas políticas aquí en el Congreso", indicó.

En declaraciones a la prensa desde los exteriores del Congreso, la legisladora también cuestionó que desde la Presidencia del Congreso se pretenda impulsar un diálogo político desde el Parlamento cuando todavía existe la comisión que investiga un presunto fraude en las elecciones pasadas, hecho que ya ha sido descartado.

"Si realmente existe esa decisión de diálogo que ha expresado la presidenta del Congreso, creo que una primera cosa que debería hacer es que la Presidencia del Congreso debería expresar la pluralidad política que somos en el Congreso de la República, cosa que desde nuestro punto de vista no se hace", reprochó.

Congreso cita a los ministros para el voto de confianza

Más temprano, la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, anunció este miércoles que esperan para el 8 de marzo al Gabinete Ministerial presidido por Aníbal Torres para solicitar el voto de confianza.

Durante una conferencia de prensa, la presidenta de la Mesa Directiva expresó que el gabinete tendrá más de 20 días para prepararse. “Creemos en el diálogo y concertación, en construir un país. Por ello, queremos anunciar que los recibimos para escucharlos el 8 de marzo. Más de 20 días para reflexionar, concertar para convocar y conciliar”, dijo.

"Aquí estamos, seguiremos reuniéndonos para buscar propuestas de consenso que nos permitan salir adelante siempre respetando", expresó.

Este día, el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, deberá acudir junto con el nuevo gabinete ministerial al Congreso para exponer las políticas y lineamientos del Gobierno para luego solicitar el voto de confianza al Pleno.

