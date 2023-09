Samuel Abad: "El Congreso no es un poder absoluto y no puede afectar la autonomía del JNJ"

Congreso "Lo que quieren hacer en el Congreso es romper la autonomía e independencia de la JNJ que está encargada de evaluar, sancionar, destituir a los jueces", afirmó Samuel Abad.

El constitucionalista, Samuel Abad, señaló que el Congreso de la República está realizando "un verdadero ataque institucional" contra un órgano autónomo como la Junta Nacional de Justicia (JNJ), luego de que aprobara encargar a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos una investigación sumaria contra siete de sus miembros por causa grave, lo que podría generar su remoción.

"Lo que hace (el Parlamento) es retroceder en el tiempo a épocas en las cuales el Congreso de la República destituía magistrados del Tribunal Constitucional (TC) porque no estaban de acuerdo con sus interpretaciones", señaló en el programa Las cosas como son de RPP.

"Ya hace mucho tiempo el Estado peruano ha estado condenado por actos parlamentarios que no garantizan el debido proceso y esto lamentablemente por decisión del Congreso y estamos viendo que se puede repetir", agregó.

"El Congreso no es un poder absoluto"

El también docente universitario explicó que la investigación sumaria contra los integrantes del JNJ "implica una afectación gravísima al orden constitucional en base a un procedimiento que no existe, no está previsto en el reglamento, está señalado en la Constitución, pero no tiene un desarrollo reglamentario, es un procedimiento donde no hay una tipificación y donde no se garantiza un debido proceso".

"Se le está dando la competencia a la Comisión de Justicia para que evalúe supuestos hechos que no significan en absoluto una infracción en la Constitución o un delito en el ejercicio de las funciones y que sencillamente lo que quieren hacer en el Congreso es romper la autonomía e independencia de la JNJ que está encargada de evaluar, sancionar, destituir a los jueces y que está encargado de designar al jefe de la ONPE y del Reniec", detalló.

A ello, manifestó que "estamos ante una situación claramente política de avasallamiento a una institución y que, sin dudas, significa un quiebre del orden constitucional".

"El Congreso no es un poder absoluto, tiene límites y no puede afectar la autonomía de un órgano como la JNJ. Esta moción lo que pretende es destituir a todos los integrantes de la JNJ por hechos que no están tipificados ni garantizar el debido proceso", afirmó.

Por último, Samuel Abad argumentó que ante esta situación lo conveniente sería que el Congreso "recapacite y rectifique su decisión". Caso contrario, lo que le quedaría a la JNJ sería recurrir al Tribunal Constitucional o a instancias internacionales.