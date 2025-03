Santiváñez pide al Congreso exponer los planes del Mininter antes de que se aborden mociones de censura en su contra

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El ministro del Interior Juan José Santiváñez solicitó este martes presentarse ante el Congreso para exponer "los planes de acción y estrategia" del Ministerio del Interior (Mininter), el próximo viernes, antes de que el pleno debata y vote las mociones de censura en su contra.

El pedido fue remitido a través de un oficio dirigido al presidente del Congreso Eduardo Salhuana. Al respecto, el titular del Legislativo convocó a una nueva sesión de la Junta de Portavoces para mañana, miércoles, a las 3pm., en la que se decidirá si se acoge el pedido de Santiváñez.

Horas antes, el congresista Arturo Alegría, vocero de la bancada de Fuerza Popular, indicó a RPP que la Junta de Portavoces convocada para hoy solo había fijado el día en que se abordarían las mociones de censura contra Santiváñez, pero que no se había discutido si se permitiría al ministro presentarse ante el Congreso.

"La Junta de Portavoces lo que ha tomado como decisión es que, el día viernes, se va a votar su censura. Esperamos los partidos que hemos firmado las diferentes censuras que el Ejecutivo se dé cuenta que el ministro ya no puede estar presente en ese Gabinete, y ojalá que tomen las acciones necesarias para no llevarnos a la votación de una censura. Sin embargo, si el ministro viene o no, hasta el momento no ha sido debatido, no se la ha dado un espacio. Este debate va a ser eminentemente solo de los parlamentarios, bajo el tiempo y reglas que siempre han sido establecidas", sostuvo.

Cabe indicar que, ayer, Juan José Santiváñez descartó renunciar al cargo y pidó al Parlamento que le permita exponer los logros de su gestión.

"Estoy dispuesto a ir al Congreso y explicar todo el trabajo que la Policía Nacional está haciendo, porque está demostrado y justamente con los logros y las detenciones que hemos obtenido”, sostuvo.

“Lo que tengo que hacer, y creo que es lo conveniente, es ser citado por el Congreso de la República, para que el Congreso escuche el trabajo que se está haciendo, para que el Congreso escuche cuáles son las estrategias empleadas, para que el Congreso escuche cuáles son los resultados”, agregó.

Tres mociones de censura contra Santiváñez se debatirán el viernes

El próximo viernes, el pleno del Congreso abordará tres mociones de censura contra Juan José Santiváñez. Así lo confirmó la cuenta institucional del Parlamento en la red social X, en la que se indicó que el titular del Legislativo, Eduardo Salhuana, dio este anuncio en Junta de Portavoces.

Según figura en la agenda del pleno que tendrá lugar aquel día, se abordarán las mociones de censura impulsadas por los congresistas Susel Paredes (Bloque Democrático Popular), Bernardo Quito (Bancada Socialista) y la de la bancada Renovación Popular. La primera fue presentada el pasado 16 de marzo, y las otras dos al día siguiente.

Mientras tanto, la moción de censura impulsada por la bancada Fuerza Popular fue presentada este martes, por lo que no pudo ingresar a la agenda.

El vocero de la bancada de Fuerza Popular consideró que ya es una decisión tomada por el Congreso el censurar a Santiváñez, pues los adherentes a las mociones de censura son más de 90 parlamentarios.

“Yo creo que el ministro ya tiene clarísimo que el Congreso ya ha tomado una decisión que tiene que ejecutar el día viernes. Si sumamos todos los adherentes, todas las firmas de censura, superan los 90 congresistas. Es evidente que, en números, el ministro ya debería entender que debe dar un paso al costado", puntualizó.