Sigrid Bazán sobre denuncia constitucional contra el presidente del JNE: "Creo que es una niñería"

Judiciales La vocera de Cambio Democrático consideró que el Canciller debería solicitar la llegada de un relator de la ONU para que evalúe el sistema de justicia

La congresista Sigrid Bazán, vocera de la bancada de Cambio Democrático-Juntos por el Perú, en diálogo con RPP, se pronunció sobre diversos temas de actualidad política, entre ellos la denuncia constitucional presentada contra Jorge Luis Salas Arenas, presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Como se recuerda, el pasado 20 de febrero, el parlamentario Alejandro Cavero (Avanza País) presentó una denuncia constitucional contra el titular del JNE por, según alegó, haber permitido la inscripción del partido Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros (A.N.T.A.U.R.O.), agrupación ligada a Antauro Humala.

En ese sentido, Cavero señaló a Salas Arenas como el "responsable político" de “admitir a un actor antidemocrático en el sistema electoral”, que sería el expresidiario Humala Tasso, con lo que habría cometido una “infracción a la Constitución que merece un antejuicio político y su posterior destitución por el Pleno del Congreso”.

"Creo que es una niñería"

Al respecto, Bazán Narro consideró como una "niñería" que se presente una denuncia constitucional contra Salas Arenas, pues -según alegó- el sistema electoral ya tiene "reglas claras", y no debería depender de la voluntad del Legislativo.

"Creo que es una niñería que haya congresistas que plantean por esto denuncias constitucionales, además contra el presidente del JNE, me parece absurdo. Tenemos reglas claras, y si no nos gustan no podemos simplemente estar diciendo desde el Congreso qué partidos se inscriben, qué partidos no se inscriben, porque él me gusta y porque él no me gusta", señaló a Ampliación de Noticias.

"Para eso, ya tenemos un ordenamiento, y si lo cambiamos antojadizamente, infantilistamente, vamos a tener al mismo ganador o ganadora cada 5 años, y nos vamos a convertir en un totalitarismo", agregó.

Asimismo, la parlamentaria consideró que habría un "morbo" por un escenario "hiper polarizado" de cara a las próximas elecciones presidenciales, pues se pretendería confrontar a Keiko Fujimori y Antauro Humala.

"Yo no sé si hay una suerte de ganas, de morbo, de querer otro escenario hiper polarizado en las siguientes elecciones, donde compitan Keiko Fujimori y Antauro Humala. No sé si ese es el sueño de algunos que les gusta nombrar, imaginarse", sostuvo.

"Más allá de esos contra fácticos, yo creo que hay que construir liderazgos, porque si algo nos demuestra que tengamos que revivir al señor Vizcarra que tanto lo mencionan, que ya está inhabilitado 10 años de la política y tiene otros 4 procesos en este Congreso, de revivir al señor Antauro que ya había dejado de recorrer el país (...) Yo no sé si eso es lo que ansían algunos congresistas. Lo que sí me preocupa es que dentro del espacio del Congreso para ver denuncias de la SAC, no se esté tramitando las denuncias contra los propios congresistas (…) Entonces caemos en que el Congreso señala, modifica, amarra todas las instituciones, pero entre ellos mismos y el mismo Congreso nadie lo toca", agregó.

Respecto a la inscripción del partido A.N.T.A.U.R.O., Bazán indicó que "no comparte" con Antauro Humala, pero que "todos tiene el derecho a postularse si cumplen con los procedimientos democráticos".

"Yo creo que estamos en democracia, todos tiene el derecho a postularse si cumplen con los procedimientos democráticos establecidos en nuestro ordenamiento jurídico electoral. No comparto con el señor Antauro, creo que mucho ha pesado las últimas decisiones de la izquierda en los últimos procesos electorales de mirarnos y decirnos cuánto estamos dispuestos a ceder", sostuvo.

"Hay una agenda no solo de derechos sino de igualdad de oportunidades, democrática, de respeto a las instituciones que tampoco la derecha respeta, y que candidaturas como la del señor Antauro Humala pormenorizan", aseveró.

Pide convocar a relator de la ONU

Por otro lado, a propósito del cambio de premier en el Gabinete ministerial, Bazán consideró que el Canciller debería llamar a un relator de Naciones Unidas para que evalúe el sistema de justicia y el sistema electoral del país.

"Yo creo que es una oportunidad, y la oportunidad la tiene Cancillería en este cambio de Gabinete (...) de llamar al relator de las Naciones Unidas para que evalúe el sistema de justicia en nuestro país, con un informe -y no hablamos de intervencionismo, nosotros tenemos que solucionar nuestros problemas y reconstruir nuestra democracia-, pero un informe que evalúe nos serviría muchísimo", señaló.

"Cancillería tiene un papel para poder llamar y permitir la entrada de ese relator a que haga esa evaluación y nos diga si las cosas están bien, si la JNJ está despareciendo y con ello el control a fiscales y jueces, y con ello el copamiento a las instituciones como el Ministerio Público. Eso me parecería una oportunidad si es que todavía tenemos gobierno para que, al menos, se sienta ese presencia de que hay alguien viendo qué ocurre en el país", puntualizó.

¿El JNE puede anular la inscripción de A.N.T.A.U.R.O.?

Respecto a una eventual anulación de la inscripción del referido partido, Salas Arenas, en una entrevista para RPP, resaltó que "todos los partidos inscritos han cumplido las obligaciones que señala la ley", y que sería el Poder Judicial la entidad que podría "anular la condición" de agrupación política reconocida a alguna organización, más no el JNE.

"La propia norma señala que si existieran comportamientos antidemocráticos le corresponde -conforme al artículo 14 de la Ley de Organizaciones Políticas- al Poder Judicial recibir y atender la denuncia pertinente y pronunciarse sobre dicha raigambre antidemocrática con la finalidad respectiva, no es el JNE", explicó.

"El Poder Judicial podría decir que se trata de una organización (…) que tiene prácticas antidemocráticas no declaradas (y) podría anular la condición del partido y eso llevaría a su retiro. Cada quien tiene que respetar sus competencias. Algunas personas están exigiendo que el JNE haga una suerte de (escoger) quiénes van a ingresar y quiénes no, como una suerte de veto adelantado. Pero hay procesos, hay procedimientos y reglas, está reglado el tema", añadió.

Finalmente, el presidente del JNE indicó que si "hicieran lo que se les pide" respecto a dicho partido, "sobrevendría una nueva acusación constitucional por haber excedido los marcos señalados en la ley".