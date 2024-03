Magistrada Inés Tello: "No es posible que en el siglo 21 se discrimine por edad en el país"

Inés Tello, integrante de la JNJ, recalcó este martes que no renunciará al cargo porque ella asumió el puesto por cinco años al superar todas las pruebas para acceder a la Junta Nacional de Justicia. En ese sentido, rechazó que el Congreso pretenda destituirla

de su puesto por superar los 75 años.

"No es posible que en el siglo 21 se discrimine por edad en el país, haciendo interpretaciones parciales de la Constitución. Nunca he escuchado de que en algún país en el mundo a una persona o funcionario se le prive del ejercicio por edad", señaló en el programa Nunca es Tarde de RPP.

Inés Tello anunció que ya ha presentado su caso a organismos internacionales para evitar que sea retirada del cargo por una discriminación a su edad.

"Ya he presentado mi denuncia. Esta situación ya la he hecho conocer a los organismos internacionales competentes en términos de que estoy siendo discriminada. Cuando el Congreso publica la ley que quita el límite de edad a los profesores dice: 'es para optimizar la igualdad', entonces me sacan otro argumento: 'en el caso de los docentes y notarios era ley, pero en la JNJ hay artículos constitucionales'", añadió.

La magistrada señaló que los congresistas no les permiten trabajar en la Junta Nacional de Justicia debido a este proceso de destitución que podría verse este jueves. Asimismo, aseveró que no pide favores y se defenderá ante el Parlamento.

Inés Tello recalcó que se le está investigando a Patricia Benavides por una infracción administrativa por las tesis no encontradas de maestría y doctorado de la fiscal de la Nación, grados obtenidos en la Universidad Alas Peruanas.

Se le pidió la renuncia a Ávila

Por otro lado, Tello lamentó la situación de José Ávila y reconoció que le sorprendió conocer que estaría involucrado en un supuesto intercambio de favores con el exministro Félix Chero.

"Yo creo que uno confía en las personas, pero creo que fue un gravísimo error porque el señor Ávila se comportó como una persona correcta, no conocíamos de esa situación. Se le pidió la renuncia, nosotros le abrimos un proceso de vacancia y cuando le íbamos a notificar, él presenta su dimisión", enfatizó.