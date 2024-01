Presidente del JNE se pronuncia sobre partido ligado a Antauro Humala: ¿se inscribió con firmas falsas?

Judiciales Salas Arenas señaló que el JNE no puede realizar "un veto adelantado"

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Luis Salas Arenas, en diálogo con RPP, se pronunció en torno a la inscripción del partido político Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros (A.N.T.A.U.R.O), ligado a Antauro Humala.

Como se sabe, dicha agrupación política logró su inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del JNE el pasado mes de diciembre. Esto, luego de superar una tacha en su contra, con lo que se convirtió en el vigésimo quinto partido en quedar habilitado para participar en las próximas elecciones generales.

No obstante, un reportaje del dominical ContraCorriente reveló que el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) detectó que más de 400 firmas no eran auténticas y que 5067 no fueron consideradas válidas. Aún así, la agrupación logró inscribirse el último 12 de diciembre. Por este hecho, congresistas como Álex Paredes (Bloque Magisterial) han solicitado que el presidente del JNE comparezca ante el Parlamento.

¿Se inscribió con firmas falsas?

Salas Arenas reafirmó que más de 400 firmas de afiliados al referido partido no fueron consideradas auténticas por el Reniec; sin embargo, señaló que estas no fueron consideradas en el conteo para superar la valla establecida por la ley.

"Esas firmas cuestionadas, al igual que las de otras organizaciones políticas en vías de inscripción, no han sido tomadas en cuenta para la valla de 25 mil y algo (…) de fichas de afiliación válidas que hubiera presentado cualquier partido", aseveró.

En esa línea, el presidente del JNE sostuvo que el Reniec "no hace pericias", sino "comparaciones"; por lo que la Policía sería la entidad pertinente para hacer los peritajes respectivos. Además, indicó que lo detectado por el registro de identidad fue puesto en conocimiento del Ministerio Público.

"Es probable que haya habido 490 o 496 firmas que no son constatables como auténticas por Reniec. (Pero) Reniec no hace pericias, hace comparaciones, y lo que dice es ‘no se parece’. Quien tiene que decir lo pertinente es la Policía Nacional en el peritaje que realice", indicó.

"En el caso (de dicho partido), son válidas 26 mil y algo, y por eso ha procedido el ROP a inscribir, y ha puesto en conocimiento de este hecho al Ministerio Público en el 2023, al igual que en el caso de otros partidos, para que se indague. Así que no hay nada irregular, es la búsqueda de un pretexto", agregó.

¿El JNE puede anular la inscripción de A.N.T.A.U.R.O.?

Por otro lado, Salas Arenas resaltó que "todos los partidos inscritos han cumplido las obligaciones que señala la ley", y que sería el Poder Judicial la entidad que podría "anular la condición" de agrupación política reconocida a alguna organización, más no el JNE.

"La propia norma señala que si existieran comportamientos antidemocráticos le corresponde -conforme al artículo 14 de la Ley de Organizaciones Políticas- al Poder Judicial recibir y atender la denuncia pertinente y pronunciarse sobre dicha raigambre antidemocrática con la finalidad respectiva, no es el JNE", explicó.

"El Poder Judicial podría decir que se trata de una organización (…) que tiene prácticas antidemocráticas no declaradas (y) podría anular la condición del partido y eso llevaría a su retiro. Cada quien tiene que respetar sus competencias. Algunas personas están exigiendo que el JNE haga una suerte de (escoger) quiénes van a ingresar y quiénes no, como una suerte de veto adelantado. Pero hay procesos, hay procedimientos y reglas, está reglado el tema", añadió.

Finalmente, el presidente del JNE indicó que si "hicieran lo que se les pide" respecto a dicho partido, "sobrevendría una nueva acusación constitucional por haber excedido los marcos señalados en la ley".

Salas Arenas señaló que el Poder Judicial es la entidad que podría determinar la salida del partido A.N.T.A.U.R.O. del ROPFuente: Antauro Humala Oficial

¿Qué dice la Ley de Organizaciones Políticas?

La Ley N° 28094 o Ley de Organizaciones Políticas, en su artículo 14, establece cuáles son las entidades competentes en un proceso para declarar la ilegalidad de un partido "por conducta antidemocrática".

"La Corte Suprema de Justicia de la República, a pedido del Fiscal de la Nación o del Defensor del Pueblo, y garantizando el derecho a la pluralidad de instancia, podrá declarar la ilegalidad de una organización política cuando considere que sus actividades son contrarias a los principios democráticos (...)", indica la norma.

Al respecto, establece "supuestos" para que proceda dicha declaratoria de ilegalidad. Estos son "vulnerar sistemáticamente las libertades y los derechos fundamentales, promoviendo, justificando o exculpando los atentados contra la vida o la integridad de las personas o la exclusión o persecución de personas por cualquier razón, o legitimando la violencia como método para la consecución de objetivos políticos"; "complementar y apoyar políticamente la acción de organizaciones que, para la consecución de fines políticos, practiquen el terrorismo o que con su prédica contribuyan a multiplicar los efectos de la violencia, el miedo y la intimidación que el terrorismo genera"; y "apoyar la acción de organizaciones que practican el terrorismo y/o el narcotráfico".

En esa línea, la norma establece que la sentencia firme que declara la ilegalidad de un partido político tendrá los siguientes efectos:

"Cancelación de su inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas y en cualquier otro registro; cierre de sus locales partidarios; imposibilidad de su reinscripción", puntualiza.