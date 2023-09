Sigrid Bazán considera que investigación sumaria a la JNJ representa una vulneración a separación de poderes

Sigrid Bazán, legisladora de Cambio Democrático-Juntos por el Perú, consideró este jueves que la investigación sumaria a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) representa una vulneración a la separación de poderes, pues la moción aprobada en ese sentido busca destituir a los magistrados de dicho organismo.

Según explicó, esta investigación sumaria vulnera la autonomía institucional de la JNJ y a la democracia, debido a que dicha institución vela por la autonomía de todo el sistema de justicia al encargarse de designar a jueces y fiscales.

“Sacar a estos magistrados es una vulneración, primero a la autonomía de esta institución que es la Junta Nacional de Justicia y, en segundo lugar, es una violación flagrante a una institución que vela por la autonomía de todo el sistema de justicia, al tener que mirar qué juez o qué fiscal es idóneo para el cargo”, dijo en Sin vueltas de RPP Noticias.

“Entonces si se está queriendo intervenir a nuestro sistema de justicia, prácticamente se está queriendo intervenir a todo lo que sostenga nuestra democracia”, añadió la parlamentaria.

Cuestiona plan de trabajo para investigación

Asimismo, la parlamentaria indicó que el Congreso actualmente no tiene legitimidad para realizar la investigación a la JNJ, pero más allá de eso cuestionó la moción que encarga la investigación a este organismo constitucional, pues dijo que estuvo mal planteada.

Precisó que el plan de trabajo solo tiene una cara y fue aprobado de manera célere sin dar cuenta sobre cuál es la falta grave por la que se investigará a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia.

“Se está planteando investigar a toda la Junta Nacional de Justicia que es la responsable, encargada de designar jueces y fiscales que por supuesto también entra a tallar en la decisión de nuestros representantes de los organismos electorales. Es decir, no hay institución que tenga más importancia que esta y se está planteando hacerlo sin definir qué es una falta grave, cosa que es de lo que se les acusa”, señaló.

“En esta moción y en esta investigación y en el plan de trabajo que ha aprobado y que busca seguir adelante la Comisión de Justicia, no se especifica y no hay ningún indicio ni falta grave ni definición de falta grave por sobre lo que se está acusando, se está diciendo que hubo una filtración, pero no hay evidencias de que se haya filtrado nada de la información del trabajo de la Junta”, sostuvo.

Bazán manifestó que todo responde a un tema político y de copamiento institucional, con el que se busca colocar a nuevos magistrados para la designación de jueces y fiscales. En ese sentido, dijo que el Gobierno puede ser un poder político, pero la JNJ debe permanecer autónoma y no puede ser copada por partidos con intereses políticos.