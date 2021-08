La congresista de Juntos por el Perú, Sigrid Bazán, señaló que su bancada votará a favor de la cuestión de confianza que solicitará ante el pleno del Parlamento el Gabinete Ministerial, dirigido por Guido Bellido, este jueves 26 de agosto.



"Vamos a respaldar el voto de confianza. Optamos por la gobernabilidad de este país, porque creemos que se tiene que visibilizar el trabajo [de los ministros] antes que cualquier otra cosa", dijo durante una entrevista con el programa Nada está dicho de RPP.



Sigrid Bazán criticó el reciente pronunciamiento de la excandidata presidencial y lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, quien a través de su cuenta de Twitter manifestó que ante los atestados policiales que vincularían al ministro de Trabajo, Iber Maraví, con acciones terroristas entre 1981 y 1982, el voto de confianza al Gabinete "es inviable".



"El tuit de Keiko Fujimori, de alguna manera, son los aplausos protocolares desde la mototaxi, que ya ha dado la venia a su bancada para votar en contra del voto de confianza", sostuvo.



¿CAMBIOS EN EL GABINETE?

Sin embargo, la legisladora de izquierda consideró importante que Maraví Olarte "deslinde" de los cuestionamientos en su contra. "El ministro podría mandar un mensaje políticamente más claro", dijo.



Sigrid Bazán también explicó que Juntos por el Perú ha emitido críticas y recomendaciones al titular del Consejo de Ministros, Guido Bellido, sobre los planes de trabajo del Gobierno.

"Yo misma he criticado la falta de mujeres [en el Gabinete], pero también que haya casos que puedan complicarse dentro del Congreso, como el del ministro del Interior o de Transporte y Comunicaciones. Hay algunos casos específicos que, de repente, no solamente van a ser un problema, incluso después del voto de confianza, sino para el propio presidente y, en aras de la gobernabilidad, se podrían revaluar", refirió.

Cuando se le consultó respecto a las fotografías que fueron difundidas donde se le ve compartiendo con un grupo de personas sin respetar el distanciamiento físico, Sigrid Bazán respondió: "Antes de 28 de julio fui a cenar a un restaurante como cualquier persona. Yo no he organizado una fiesta con una orquesta musical, con un parte de invitación, en un hotel y con invitados. Yo solo he ido a cenar a un restaurante. Estaba comiendo. Tengo muy clara la norma [sanitaria]".

Sigrid Bazán, parlamentaria de Juntos por el Perú. | Fuente: RPP





Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

Nuestros podcast

Espacio Vital | Según un último estudio, la vacuna Johnson & Johnson habría demostrado ser efectiva para combatir los estados graves y la muerte por coronavirus. El Dr. Elmer Huerta nos las características de ese inmunizante.