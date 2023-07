Silvia Monteza: Viaje de congresistas a China fue por "el bien del país" y José Williams "tenía conocimiento"

Congreso La congresista negó haber infringido el Código de Ética del Parlamento

El viaje emprendido por 6 parlamentarios de las bancadas de Perú Libre, Acción Popular y Bloque Magisterial a China, invitados por empresas privadas mexicanas, continúa generando controversia.

Los congresistas Karol Paredes, Ilich López, Jorge Luis Flores Ancachi (Acción Popular), Kelly Portalatino (Perú Libre), Elizabeth Medina (Bloque Magisterial) y la segunda vicepresidenta del Parlamento, Silvia Monteza (AP), participaron en una convención de tecnología móvil en Shangái el pasado mes de junio.

Al respecto, Monteza Facho, en diálogo con RPP Noticias, confirmó que los boletos de avión, el alojamiento en un hotel, los gastos de desplazamiento y la alimentación fueron "auspiciados" por las empresas mexicanas GSMA y DPL Group.

"Nada más y eso es todo (lo que recibimos). El hotel, por supuesto. Cosas particulares han salido de nuestros bolsillos que hemos tenido que gastar nosotros. Reafirmo 100% que nosotros no hemos recibido ninguna dádiva", indicó a Las Cosas como Son.

No obstante, negó que los seis legisladores hubieran recibido "viáticos". "Ni un sol. No hemos recibido viáticos. No nos han dado efectivo y no tendríamos por qué recibirlo", señaló al respecto.

"El presidente del Congreso tenía conocimiento"

Asimismo, Silvia Monteza indicó que el presidente del Congreso, José Williams, y los demás integrantes de la Mesa Directiva tenían conocimiento del referido viaje de más de 10 días que emprendieron los parlamentarios.

"Por supuesto, nosotros les hemos llevado el documento. El presidente (del Congreso) tenía conocimiento, el Oficial Mayor tenía conocimiento. No hay nada oculto, todo es claro. No nos hemos saltado ningún artículo de la ley ni nada", sostuvo.

Según la segunda vicepresidenta del Parlamento, existió un documento mediante el cual se "pedía las licencias" de viaje a la Mesa Directiva "porque íbamos a representar al país". Además, resaltó que se consultó a la Oficialía Mayor del Congreso la viabilidad del viaje y no tuvieron objeciones porque ya se habrían dado situaciones similares.

"Antes de viajar, hemos hecho las consultas con varios especialistas para que nos digan si realmente estamos violando (el Código de Ética) y varios abogados nos han dicho que no. También le consultamos a Oficialía Mayor y nos dijeron que no porque es una práctica que la han hecho muchos congresistas, no solo nosotros", sostuvo.

"¿Por qué no han cuestionado a congresistas de años anteriores que han hecho lo mismo, que han ido a China invitados por empresas privadas?", agregó.

"El viaje lo hicimos por el bien del país"

Como se sabe, una de las principales críticas que se les hace a los parlamentarios que realizaron el viaje es la presunta infracción del artículo 12 del Reglamento del Código de Ética que indica la prohibición de los congresistas de recibir donaciones.

"El congresista debe abstenerse de recibir dádivas, obsequios, presentes o donaciones de cualquier tipo y de toda procedencia que pueda comprometer la objetividad e imparcialidad de su actuación parlamentaria o la toma de decisiones".

Al respecto, la segunda vicepresidenta del Legislativo consideró que no vulneró la ética parlamentaria pues "no hay ningún conflicto de intereses".

"Yo no tengo ningún proyecto de ley que vaya a beneficiar a esas miles de empresas que han participado en ese evento de telecomunicaciones (...) No significa que nosotros vamos a avalar a cualquier empresa que tenga que venir a dar sus servicios acá. Nosotros hemos ido de manera protocolar, no hemos recibido ninguna dádiva, no hemos recibido nada en efectivo, no hemos ido a firmar convenios porque no es nuestra potestad", indicó.

En ese sentido, señaló que el viaje lo hicieron "por el bien del país".

"Lo hemos hecho por amor al país. Los congresistas que hemos participado y quienes hemos recibido la invitación hemos participado con ese fin de querer que nuestro país también esté a la altura de otros países que están avanzando y nosotros no. Pensando en esos peruanos que viven en la parte rural y que, hasta ahora, no tienen la tecnología que nos gustaría que tengan, que los colegios por lo menos tengan internet", remarcó.

"Si como dicen, nosotros hemos violado el artículo de ética, entonces no hubieran participado los senadores (de otros países). Hemos estado todos en grupo, con senadores, han ido ministros de otros países que están interesados que sus países salgan adelante. Ellos han recibido la misma invitación que nosotros (...) Por qué nos tienen que cuestionar cosas que van a beneficiar al país", agregó.

A su vez, indicó que "por renovar sus conocimientos" volvería a realizar un viaje similar.

"Por el bien del país, por la renovación de conocimientos y por mejorar la calidad de proyectos de ley en nuestro país, sí; porque hemos tenido reuniones con todos los representantes de América Latina y el Caribe", señaló.

Finalmente, la parlamentaria dijo que las empresas que les invitaron a realizar el viaje "no tienen ningun interés" más que brindarles la experiencia de participar en el evento.

"No tienen ningún interés. Ellos se encargan de este tipo de eventos y mientras más población conozca, mientras más autoridades conozcan este tipo de tecnologías para que el país pueda invertir en esas tecnologías, que el Estado lo pueda hacer (...) Son empresas iberoamericanas que se encargan de eso a nivel mundial. Esos son sus servicios que ellos dan", indicó.