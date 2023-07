Congreso aprobó la creación de la Autoridad Nacional de Infraestructura propuesta por el Ejecutivo

La Comisión Permanente del Congreso de la República aprobó hoy, jueves, el texto sustitutorio mediante el cual se crea la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN).

La segunda votación de dicha propuesta, presentada por el Ejecutivo y dictaminada por la Comisión de Descentralización, tuvo 23 votos a favor, 6 en contra y 1 abstención, luego de que, el pasado 20 de junio, fuera debatida y votada en sesión plenaria.

Cabe resaltar que el texto sustitutorio aprobado incorpora como función de la ANIN "coordinar con el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) en el marco del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050".

Asimismo, se señala que el Poder Ejecutivo podrá "disponer la fusión por absorción de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios" con la nueva entidad.

Con 23 votos a favor, la Comisión Permanente aprobó, en segunda votación, el texto sustitutorio de los proyectos de ley 4550, 4576, 4642, 4678, 4908 y 5291.



📑 https://t.co/BfDqo8UM5S pic.twitter.com/oJvZwpJxya — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) July 6, 2023

Tras la aprobación del dictamen, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) emitió un pronunciamiento indicando que "es el resultado del trabajo técnico conjunto entre los poderes Ejecutivo y Legislativo".

"Esta entidad ayudará a cerrar las severas brechas de infraestructura que existen en el Perú", aseguró la PCM.

✅ Aprobación de la creación de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) es el resultado del trabajo técnico conjunto entre los poderes Ejecutivo y Legislativo. Esta entidad ayudará a cerrar las severas brechas de infraestructura que existen en el Perú. #33MillonesUnidos pic.twitter.com/DighLDbACZ — Consejo de Ministros (@pcmperu) July 6, 2023

¿Cuáles serán los objetivos de la ANIN?

En una conferencia de prensa realizada el pasado 29 de marzo, Alberto Otárola, jefe del Gabinete Ministerial, explicó que esta entidad absorberá a la ARCC para ejecutar las obras contempladas en el Plan Nacional de Infraestructura y relacionadas con los servicios de alerta temprana, drenaje fluvial y protección de quebradas.

“Esta Autoridad Nacional de la Infraestructura se encargará de las obras emblemáticas y tratará de darle solución al problema de los 117 mil millones de soles de déficit en infraestructura que tiene el país. Esta autoridad será un ente permanente y a nivel nacional que trabajará con la rectoría de los ministerios correspondientes y con los gobiernos regionales, los alcaldes de todo el país, las obras prioritarias y emblemáticas que el país requiere”, aseguró el premier.

Además, indicó que, a través de la ANIN, se ejecutarán las obras contempladas en el Plan Nacional de Infraestructura y relacionadas a los servicios de alerta temprana, drenaje fluvial y protección de quebradas, estructuras que –mencionó el premier– debió realizar la ARCC en sus seis años de existencia.

“No se va a tratar de una nueva autoridad o un nuevo ente burocrático, sino que absorberá por absorción a la ARCC con modificaciones sustanciales y radicales. Lo repito, en primer lugar, priorizando las obras que se debieron hace”, sentenció.

Por su parte, Mary Mollo, especialista en gestión de riesgo de desastres de ESAN, indicó que el gobierno deberá ser más claro en lo que se refiere a "obras emblemáticas".

"Lo que necesitamos entender con la ANI (Autoridad Nacional de Infraestructura) es: ¿Qué se comprende como obras emblemáticas? ¿Qué estaría comprendiendo en el enfoque integral de riesgos de desastres y lo que es el manejo y prevención del recurso hídrico? No ocuparnos solamente en una de las cuencas como la del río Rímac. No debemos crear una entidad para borrar lo que no hemos podido hacer con la ARCC, sino tener una institución que nos dote al país de infraestructura para el proceso de desarrollo sostenible", sostuvo en RPP Noticias.

Mollo señaló que la ARCC tuvo un mal manejo del dinero público en obras que no funcionaron correctamente. Por ello, sostuvo que debería darse una mejor fiscalización.

"Tener a una autoridad nacional a cargo de la prevención y el manejo de las cuencas supone tener claro qué es lo que estamos entendiendo con ello porque no se puede repetir la misma historia que tenemos con la ARCC de hacer obras de pequeña envergadura como descolmatación en los ríos y que no se ocupa de hacer el manejo del recurso hídrico desde la cuenca en la parte alta, media, el destino del agua y en el piso de los valles. Tiene que haber un enfoque integral que no solamente tiene que ver con el manejo de la infraestructura, sino además con el mantenimiento de la misma", enfatizó.