Marie Silva espera que esa disposición quede sin efecto porque afecta los derechos de los trabajadores.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Sindicato de Trabajadores del Congreso critica a la Oficialía Mayor por pretender negarles a dar declaraciones públicas | Fuente: RPP

Marie Silva, secretaria general del Sindicato de Trabajadores del Congreso, cuestionó que el oficial mayor del Congreso, Giovanni Forno Florez, enviara un memorándum en donde indica a sus trabajadores que se encuentran prohibido realizar declaraciones públicas sobre asuntos relacionados con el Parlamento o los congresistas -en sus actividades-, "salvo autorización expresa de las autoridades respectivas".

"Rechazamos lo dispuesto por el Oficial Mayor del Congreso dado que recorta nuestros derechos como trabajadores", enfatizó en el programa 'Prueba de Fuego' de RPP.

Silva manifestó que, para el sindicato, lo dispuesto por la Oficialía no los afectará porque ellos nacieron justamente para prevalecer sus derechos. Sin embargo, recalcó que este memorándum debería quedar sin efecto.

"Como sindicato no nos afecta, pero eso no significa que al trabajador, en sí, no le vaya a afectar", añadió la funcionaria.

Proceso en su contra

Marie Silva señaló en la entrevista que se le abrió un proceso por expresar el mes pasado su rechazo al viaje del presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, con Yessenia Lozano a China por una presunta falta de transparencia.

"No solamente he recibido un proceso administrativo disciplinario en mi condición de secretaria general. Mi subsecretario de organización y secretario de defensa y derechos humanos también estamos inmersos en el proceso disciplinario por falta muy grave con miras a la expulsión e inhabilitación solo por haberle enviado un documento al presidente del Congreso haciendo la denuncia por el recorte de nuestros derechos", indicó.