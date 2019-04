Susana Villarán en el Congreso. | Fuente: Congreso

La ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán, no asistirá este lunes a la Comisión de Defensa del Consumidor donde fue citada para que informe sobre la ejecución del proyecto Línea Amarilla. RPP Noticias tuvo acceso a un documento donde la exalcaldesa anuncia que no asistirá “por motivos de salud” y pide una reprogramación.

Según la carta, la exalcaldesa aduce que sufrió “un absceso periodontal y maxilar superior izquierdo el cual se ha complicado por una hipertensión no controlada, por lo cual se me ha indicado un tratamiento y reposo absoluto por cinco días”.

El exgerente municipal José Miguel Castro también fue citado por el grupo de trabajo.

El último jueves, el exfuncionario de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, ratificó que la constructora entregó 3 millones de dólares para la campaña del 'No a la revocatoria' y que la exalcaldesa le agradeció el aporte personalmente en una llamada telefónica.

Por este caso, la Fiscalía abrió una investigación preparatoria contra Villarán y otros exfuncionarios municipales en julio de 2018 y desde noviembre de 2017 tiene una orden de impedimento de salida del país vigente hasta julio de este año.