La congresista Susel Paredes, integrante del Partido Morado, criticó a sus colegas parlamentarios por no alcanzar los votos necesarios para la aprobación de la moción para interpelar al ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, en el Pleno del Congreso de la República. La iniciativa solo obtuvo 27 votos a favor, 48 en contra y 39 abstenciones.

"Ayer yo he entendido por qué la gente no quiere al Congreso, en carne viva, porque yo impulso una moción de interpelación, la firman varios fujimoristas con entusiasmo, porque todo el Perú sabe que este ministro no puede seguir ni un segundo más, y a la hora del voto se abstienen. Reconsidero la votación y nuevamente se abstienen", cuestionó.

"La telenovela termina en que a los minutos que se vota la reconsideración y ellos se abstienen, presentan otra interpelación. O sea, esto es como Quico de El Chavo del 8: esta es mi pelota y yo solo juego con mi pelota, cuando yo no tengo ningún interés personal ni protagónico, lo que yo quería es que se vaya ese ministro", agregó.

En entrevista con RPP Noticias, la parlamentaria cuestionó que los congresistas fujimoristas "critican al ministro de Transportes, pero no lo sacan". Asimismo, advirtió que intereses particulares estarían tratando de frenar la reforma del transporte y las iniciativas que buscan ordenar a las unidades que prestan servicio de transporte público.

"Quiere decir que en ese caso coinciden con la extrema izquierda para votar en contra de la formalización del transporte, lo que quiere decir que hay intereses económicos. Y ahora sí entiendo, por estas incoherencias políticas, que la gente no quiera al Congreso. Está claro que esto ha sido una 'jugarreta' política para que ellos sean los protagonistas", apuntó.

Sin votos para interpelar al ministro de Transportes

La moción para interpelar al titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Juan Silva Villegas, no alcanzó los votos necesarios para su aprobación en el pleno del Congreso de la República.

La iniciativa legislativa solo obtuvo 27 votos a favor, 48 en contra y 39 abstenciones.

De acuerdo al oficio, que fue respaldado por diversas bancadas, el ministro Juan Silva debía ser interpelado por asumir el cargo pese a no tener experiencia en el sector, así como por tener papeletas debido a que prestaba el servicio de transporte sin autorización, más conocido como colectivo, lo cual representa un conflicto de intereses.

"Según los portales del SAT y el MTC, ha recibido papeletas y arrastra una deuda de S/4.300 por una papeleta de código N01, por prestar el servicio de transporte sin contar con su autorización (colectivo). Es decir, realizaba el servicio colectivo de manera informal, lo cual representa un claro conflicto de intereses", señalaban.

Así votaron los parlamentarios en el Pleno del jueves:

