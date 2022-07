Susel Paredes: "Los fujimoristas reconocen, impulsando la bicameralidad, que han fracasado en su propuesta política"

Susel Paredes afirmó que parte de la crisis política que vive el Perú también es responsabilidad del Congreso y puso como ejemplo el caso del exministro Juan Silva que no fue interpelado en su momento, a pesar de los cuestionamientos en su contra durante su gestión. | Fuente: RPP

La parlamentaria del Partido Morado, Susel Paredes consideró este viernes como "una derrota histórica del fujimorismo" el impulso que hace la bancada de Fuerza Popular para el restablecimiento del sistema bicameral en el Congreso de la República, ya que reconocen el fracaso del modelo político de la Constitución de 1993.

En entrevista con el programa Todo se sabe de RPP de Noticias, Susel Paredes recordó que Alberto Fujimori convirtió al parlamento en unicameral, tras el golpe del 1992 y con una Constitución "a medida" para "controlar al Congreso rápido y comprar a sus congresistas".

"Es una derrota histórica del fujimorismo porque los propios fujimoristas que ayer han defendido la bicameralidad están reconociendo el fracaso del modelo político de la Constitución fujimorista. Este es un hito histórico. Los fujimoristas reconocen, impulsando la bicameralidad, que han fracasado en su propuesta política. La unicameralidad, según ellos, no funciona. Cosa que hizo Fujimori", argumentó.

Susel Paredes invocó a sus colegas parlamentarios analizar "con más calma" el dictamen que propone el restablecimiento del sistema bicameral en el Congreso, porque no hay una garantía de quienes lleguen a ocupar las dos nuevas cámaras sean "bandidos o cualquier cosa".

"Hay una corresponsabilidad con el Congreso"

Asimismo, afirmó que parte de la crisis política que vive el Perú también es responsabilidad del Congreso y puso como ejemplo el caso del exministro Juan Silva que no fue interpelado en su momento, a pesar de los cuestionamientos en su contra durante su gestión.

Además, precisó que esa "corresponsabilidad" con el Congreso se puede probar con la altísima desaprobación que tiene el Poder Legislativo, por lo que es necesaria una "autocrítica".

"Somos corresponsables de esta crisis política? Sí, entonces nos vamos todos", expresó.

"No podemos declarar culpable a nadie"

De otro lado, Susel Paredes consideró que no hay ninguna utilidad que se realicen investigaciones sobre temas penales en el Congreso de la República.



"Hace gastar recursos, los congresistas no son fiscales, no todos son abogados. Yo soy abogado, pero no he ejercido el derecho penal como para estar preparada para un interrogatorio. Es decir, hacen mal la investigación porque no saben", indicó.

En ese sentido, se mostró de acuerdo en que se investiguen infracciones constitucionales en busca del "control político", pero si hay información de tipo penal se debería entregar al Ministerio Público.

"Los congresistas no podemos declarar culpable a nadie. Lo que tendría que hacer es 'muy bien, esto hemos encontrado, vayan al Ministerio Público'. Pero vale la pena duplicar esfuerzos? ¿gastar el doble de plata? de una vez investigue el fiscal y el fiscal acusa. No sé cuántas comisiones investigadoras hay en el Congreso. Si tú encuentras algo que tiene características penales, entrega tu información al Ministerio Público", dijo en relación al informe final de la Comisión de Fiscalización sobre el presidente Pedro Castillo.

