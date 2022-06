Susel Paredes sobre caso Juan Silva: "El Congreso no cumplió su rol político"

La congresista también señaló que tiene sus reparos en que congresistas de APP asuman la próxima Mesa Directiva. | Fuente: RPP Noticias

Susel Paredes, legisladora del Partido Morado, aseguró que este viernes que el Congreso es muy responsable de la crisis política. Al respecto, sostuvo que su tesis sobre los casos de corrupción en el MTC eran ciertas.



"Eran ciertas mis hipótesis, y toda la ruta la da él (Juan Silva). Empieza eligiendo personas no adecuadas para los puestos. Mi principal preocupación es la fiscalización, el señor trató de desmontar la ATU y la SUTRAN", sostuvo la parlamentaria en el programa Todo se sabe de RPP Noticias.

Susel Paredes criticó que en el Congreso no se lograran poner de acuerdo para censurar a Juan Silva porque no cumplió su rol político y sostuvo que al parecer había parlamentarios que no querían tocar a Silva.



"Si el Congreso hubiera cumplido con su rol político, lo hubieramos parado cuando era chiquito. Fue creciendo hasta que ahora vemos hay una organización criminal, cuánta gente estará callada. ¿Por qué lo dejó crecer? eso debemos averiguarlo", manifestó la parlamentaria.

A favor de adelanto de elecciones

La congresista del Partido Morado indicó que seguirá adelante con su proyecto de ley para adelanto de elecciones, pero solo un parlamentario ha firmado su iniciativa.

Paredes presentó a inicios de año un proyecto de reforma constitucional que establece el recorte del mandato presidencial y congresal y adelanta las elecciones generales. Ella hizo suyo el proyecto de ley que fue presentado en un principio por el legislador oficialista Pasión Dávila, el cual fue retirado días después.

"Solo Diego Bazán y yo hemos firmado el proyecto de adelanto de elecciones. He enviado dos oficios a cada congresista. Queda huella de mi solicitud para que se adhiera a la iniciativa. Es la manera en que puedo rendir cuentas al pueblo, por escrito se les presenté", lamentó la legisladora.

Con respecto a la nueva Mesa Directiva del Congreso, dijo que tienen mucha responsabilidad porque elegirían al que sería el nuevo presidente si es que sale vacado Pedro Castillo. Al respecto, tuvo sus reparos en votar por gente de Alianza Para el Progreso.

"Yo tendría graves reparos que vote por la doctora Gladys Echaíz, porque ha votado para blindar a Chávarry y a Tomás Gálvez. ¿Cómo voy a votar por una persona que dirija la mesa directiva si blinda a estos presuntos delincuentes. Necesitamos una persona que ahora sí sea a prueba de balas, entonces necesitamos que no sea ni incompetente ni corrupto. Yo le pido a la gente que revise cómo votamos porque después critican", explicó.