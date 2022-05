Congresista Paredes presenta proyecto de adelanto de elecciones | Fuente: Foto: Congreso / Video: RPP Noticias

La congresista Susel Paredes (no agrupados) presentó un proyecto de reforma constitucional que establece el recorte del mandato presidencial y congresal y adelanta las elecciones generales. La exintegrante de la bancada del Partido Morado hizo suyo el proyecto de ley que fue presentado por el legislador oficialista Pasión Dávila, el cual fue retirado días después.

"El presidente y el vicepresidente de la República, elegidos en las elecciones generales del 2021, concluirán su mandato el 28 de julio del 2023. Los congresistas y representantes ante el Parlamento Andino, elegidos en el mismo proceso electoral, culminarán su gestión el 26 de julio del 2013", señala la propuesta.

La propuesta de Susel Paredes recoge la iniciativa presentada semanas atrás por el legislador de Perú Libre, la cual se sustentaba en la crisis política que atraviesa el país. De esta manera, la iniciativa seguirá su camino y en primer lugar será debatida en la Comisión de Constitución y, de ser aprobada, podría ser llevada al Pleno del Parlamento.

Susel Paredes ya había adelantado que presentaría nuevamente la iniciativa para recortar el mandato presidencial y parlamentario con un adelanto de elecciones que presentó en vísperas el legislador de Perú Libre, Pasión Dávila, y que fue retirada luego de que perdiera el apoyo de sus firmantes.

"Yo he recogido el de Pasión Dávila, porque es un proyecto que le da una salida al país, no sé qué presiones habrá tenido el congresista, pero en todo caso eso no es de mi autoría, en la exposición de motivos desarrollo más el tema y lo que queremos es una salida constitucional y que genere un nuevo acuerdo para empezar de nuevo", dijo a RPP Noticias.

La parlamentaria sostuvo que el proyecto debe ser derivado desde la Mesa Directiva a la Comisión de Constitución, que de aprobarlo elaboraría un dictamen para agendarlo en el Pleno.

Sin embargo, señaló que será importante ver cómo se trata la iniciativa en dicho grupo de trabajo, pues así se verá quiénes son los legisladores que están a favor de la propuesta para convocar a nuevas elecciones.

"Claro primero debe tener un dictamen de la Comisión de Constitución, pero ahí vamos a saber quién es quién, porque hay algunos que dicen sí nos vamos todos nos vamos, pero resulta que quieren que solo se vaya el presidente y no todos", indicó.

"Hay algunos congresistas, como Patricia Juárez, que ha dicho que se vaya el presidente y que el Congreso se quede, pero si el Congreso tiene una desaprobación mayor que el presidente, entonces nos vamos todos", añadió.

Pasión Dávila "desconoce" motivo del retiro de su proyecto

El congresista Pasión Dávila (Perú Libre) se mostró sorprendido tras conocer que el vocero de su bancada, Waldemar Cerrón, anunció que el proyecto de reforma constitucional para recortar el mandato presidencial y congresal -de su autoría- fue retirado.

"Yo he presentado (el proyecto) haciendo un análisis y cada uno de los que han firmado tenían conocimiento, pero, ahora, el motivo de su retiro, desconozco. Yo lo sigo manteniendo igual y desde acá invito a los colegas congresistas a que puedan adherirse a esa firma. Waldemar Cerrón lo firmó, tenía conocimiento, y desconozco el motivo de que él lo ha retirado", indicó.

En entrevista con RPP Noticias, Pasión Dávila explicó que lo que lo motivó a presentar esta iniciativa de reforma constitucional es que en todo el tiempo que lleva trabajando en el Congreso se han presentado constantemente pedidos de vacancia, acusaciones constitucionales, pedidos de recorte del mandato presidencial y movilizaciones.

"No entiendo cuál es el interés que tienen los congresistas de Fuerza Popular y Renovación Popular. Aparte, yo presenté como 18 proyectos de ley, de las cuales solo uno se ha agendado, el resto está en las comisiones y todo eso me incomoda y me molesta. Esas acciones me han motivado para presentar esta propuesta de adelanto de elecciones", argumentó.

