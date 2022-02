Susel Paredes estuvo esta tarde en La Rotativa del Aire. | Fuente: RPP

La congresista Susel Paredes (Partido Morado) cuestionó duramente al jefe del Gabinete, Héctor Valer, al comentar la conferencia de prensa en la que volvió a negar que haya agredido físicamente a su esposa y su hija, tal como se señala en una denuncia policial hecha pública en la víspera.

“Este señor ya no puedo decir que sea pintoresco, sino más bien vergonzoso, patético, de verdad, lo peor que puede encerrar la política: el transfuguismo, el oportunismo, la mentira”, manifestó en La Rotativa del Aire.

“Referirse en su defensa a dos fallecidos, a su esposa fallecida y a un presidente fallecido. Lo más bajo y ruin que puede existir. Esas costumbres son ya de último, lo peor”, añadió.



“No me amenace”

La legisladora rechazó las declaraciones de Héctor Valer, quien señaló que el Ejecutivo tiene una “bala de oro”, en referencia a una eventual disolución del Congreso si es que este le niega la confianza a su Gabinete.

“No me amenace, porque nosotros somos gente decente y no hemos venido por un puestito. No le admito al señor Valer que diga que ‘la bala de plata’ y ‘la plata de oro’. Él no es ni siquiera bala; es un cartón, una caricatura”, respondió.

“El señor debe renunciar. Y a través de RPP me dirijo al presidente Castillo: ‘Sáquelo, porque usted está quedando mal’. Es una vergüenza, es un ridículo. Tiene que irse y, si no sale, lo vamos a sacar para empezar las mujeres”, sentenció.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿En qué se parecen el fútbol y el coronavirus? El Dr. Elmer Huerta responde: