Tania Ramírez | Fuente: RPP

La congresista de Fuerza Popular, Tania Ramírez, señaló este lunes que no cometió ningún delito al subir un video a su cuenta en la red social TikTok en la que aparece bailando en un ambiente del Congreso de la República.

En entrevista con el programa Nada Está Dicho de RPP, Tania Ramírez indicó que no tiene problemas en seguir subiendo videos similares grabados en alguna sala de la sede parlamentaria "mientras no agreda, ni lastime, ni viole algún derecho de un ser humano, compañero o persona".

"No he cometido ningún delito, no he agredido a nadie, no he insultado a nadie, más bien he dejado un mensaje a la juventud de que, a pesar que estamos pasando por esta crisis, no podemos frustrarnos y no nos podemos quedar, tenemos que avanzar. Somos guerreros, somos luchadores y para adelante", indicó.

Tania Ramírez aseguró que no tendría por qué limitarse al grabar videos ya que no atenta contra el reglamento del Congreso de la República. Además, la congresista planteó la posibilidad de grabar videos para mostrar cómo es el día de un parlamentario para que la población sepa el trabajo en el Legislativo.

El video subido a la cuenta Tiktok, la parlamentaria aparece en la sala José Carlos Mariategui del Palacio Legislativo y baila la canción 'Fuera del mercado" del artista venezolano Danny Ocean. La publicación originó una polémica en las redes socialespor considerarla inapropiada por el lugar en el que se grabó y el momento político que vive el país.

Al respecto, Tania Ramírez afirmó que buscó esa canción porque personalmente la inspira con la idea de luchar con alegría y emoción.

"Lo subí (el video) hoy en la mañana, justo habíamos terminado la firma de la autógrafa del pago del 100% del CTS para todos los maestros. Entonces, mientras se ponían para la foto mostrando todo el tema yo me retiré y pasé a ese espacio, donde los congresistas tenemos ese espacio para tomar un café o puedes sentarse un rato mientras se da un receso a descansar aunque sea unos minutos, y justo aproveché ese momento en hacer un TikTok", relató.







Video de la congresista Tania Ramírez (@Taniaramirezga2) de @BankadaFP en una de las salas del Legislativo@RPPNoticias pic.twitter.com/khKtHvEYzO — Carlos Villarreal (@KikesitoRPP) April 11, 2022

