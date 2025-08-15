Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Canciller precisa: no hay nada que discutir con Colombia en materia fronteriza
EP 1858 • 16:33
Voces regionales
Voces regionales
¿Estamos perdiendo Machu Picchu?
EP 8 • 26:31
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Palabras de Piedad
EP 29 • 42:52

Tensión diplomática con Colombia: canciller y ministro de Defensa informarán el jueves 21 ante el Congreso sobre incidente en Santa Rosa

El hemiciclo del Congreso de la República.
El hemiciclo del Congreso de la República. | Fuente: Congreso de la República
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Los ministros Elmer Schialer y Walter Astudillo deberán acudir a las 10:00 a. m. al pleno del Parlamento.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Congreso de la República informó que el canciller Elmer Schialer Salcedo y el ministro de Defensa, Walter Astudillo Chávez, se presentarán ante el pleno el jueves 21 de agosto, a las 10:00 a. m., con el fin de informar sobre la situación actual y las medidas adoptadas en el distrito de Santa Rosa, en la región de Loreto.

La semana pasada, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo que el Perú se ha apropiado supuestamente de la localidad de Santa Rosa —situada en la isla Chinería y a pocos metros de la frontera con Colombia—, un terreno que, apuntó el gobernante, debe, por el Protocolo de Río de Janeiro, “pertenecer” al país vecino.

"El Gobierno del Perú ha copado un territorio que es de Colombia y ha violado el Protocolo de Rio de Janeiro que le puso fin (al conflicto limítrofe). El tratado de Rio de Janeiro estableció que la frontera es la línea más profunda del río Amazonas y que cualquier desavenencia, se resolverá entre las partes", escribió Petro en la red social X.

Las declaraciones del mandatario Gustavo Petro, así como el izamiento de una bandera de dicha nación en territorio peruano que rápidamente fue retiradala y la incursión de un avión militar colombiano por el espacio aéreo nacional, han provocado “indignación” en el Ejecutivo y el Parlamento.

En reiteradas declaraciones a la prensa, el canciller Elmer Schialer ha descartado la existencia de un diferendo limítrofe con Colombia, al tiempo que reafirmó que el distrito Santa Rosa de Loreto pertenece a Perú. 

Además, explicó que la Cancillería conoce la posición colombiana en este tema, pero en lo que atañe al distrito de Santa Rosa “es una posición absolutamente errada, jurídica, geográfica, técnica e histórica”.

Te recomendamos

El poder en tus manos

EP204 | INFORMES | Elecciones 2026: ¿quiénes no pueden ser candidatos a la presidencia y por qué?

No todos podrán competir en las elecciones del 2026. La Ley electoral y la Constitución establecen impedimentos claros para quienes cargan con condenas o restricciones legales. Aun así, algunos personajes siguen activos en la política realizando campañas electorales. ¿Quiénes son? Los detalles en el siguiente informe de El Poder en tus Manos.
El poder en tus manos
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Elmer Schialer Walter Astudillo Cancillería Ministerio de Defensa Santa Rosa Colombia Tensi+on fronteriza con Colombia

Más sobre Congreso

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA