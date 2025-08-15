Tensión diplomática con Colombia: canciller y ministro de Defensa informarán el jueves 21 ante el Congreso sobre incidente en Santa Rosa

Los ministros Elmer Schialer y Walter Astudillo deberán acudir a las 10:00 a. m. al pleno del Parlamento.

El Congreso de la República informó que el canciller Elmer Schialer Salcedo y el ministro de Defensa, Walter Astudillo Chávez, se presentarán ante el pleno el jueves 21 de agosto, a las 10:00 a. m., con el fin de informar sobre la situación actual y las medidas adoptadas en el distrito de Santa Rosa, en la región de Loreto.



La semana pasada, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo que el Perú se ha apropiado supuestamente de la localidad de Santa Rosa —situada en la isla Chinería y a pocos metros de la frontera con Colombia—, un terreno que, apuntó el gobernante, debe, por el Protocolo de Río de Janeiro, “pertenecer” al país vecino.



"El Gobierno del Perú ha copado un territorio que es de Colombia y ha violado el Protocolo de Rio de Janeiro que le puso fin (al conflicto limítrofe). El tratado de Rio de Janeiro estableció que la frontera es la línea más profunda del río Amazonas y que cualquier desavenencia, se resolverá entre las partes", escribió Petro en la red social X.



Las declaraciones del mandatario Gustavo Petro, así como el izamiento de una bandera de dicha nación en territorio peruano que rápidamente fue retiradala y la incursión de un avión militar colombiano por el espacio aéreo nacional, han provocado “indignación” en el Ejecutivo y el Parlamento.



En reiteradas declaraciones a la prensa, el canciller Elmer Schialer ha descartado la existencia de un diferendo limítrofe con Colombia, al tiempo que reafirmó que el distrito Santa Rosa de Loreto pertenece a Perú.



Además, explicó que la Cancillería conoce la posición colombiana en este tema, pero en lo que atañe al distrito de Santa Rosa “es una posición absolutamente errada, jurídica, geográfica, técnica e histórica”.