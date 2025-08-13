"Actos de provocación": Gobierno rechazó declaraciones de Petro sobre detención de colombianos en Santa Rosa de Loreto

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Gobierno, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, expresó su rechazo por las recientes declaraciones del presidente colombiano, Gustavo Petro, quien calificó como “ilegal” y “secuestro” la detención de dos de sus connacionales, quienes fueron intervenidos por no tener permiso para hacer trabajos topográficos en el distrito de Santa Rosa de Loreto, situado en la isla Chinería, en la región Loreto.

“El Gobierno del Perú expresa su más firme y enérgico rechazo a las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro, que pretende desconocer la soberanía y los legítimos actos de jurisdicción que ejerce el Perú sobre la isla Chinería, distrito de Santa Rosa de Loreto, que es territorio peruano conforme a lo establecido en el Tratado de Límites y Navegación Fluvial de 1922”, señaló Cancillería a través de un comunicado.

A ello, agregó que el Gobierno protesta por la sucesión de actos de provocación “que vienen siendo realizados por ciudadanos colombianos en el pueblo de Santa Rosa”.

— Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) August 13, 2025

Cancillería sostuvo, además, que estas acciones dañan la relación bilateral entre Perú y Colombia, particularmente “la armonía y el bienestar de nuestras comunidades fronterizas”.

Respecto a la situación legal de los dos ciudadanos colombianos, informó que el Ministerio Público ha iniciado una investigación preliminar contra ellos “por el delito de atentado contra la soberanía nacional”, además de disponer una serie de diligencias.

“Se insta al Gobierno de Colombia a que brinde la cooperación necesaria a fin de que se detenga de inmediato este tipo de acciones que no contribuyen a la histórica vinculación armónica que existe entre los pueblos fronterizos del Perú y Colombia”, señaló.

Por último, Cancillería afirmó que el Perú permanecerá vigilante y hará respetar su integridad territorial, actuando siempre de conformidad con el derecho internacional.