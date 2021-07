Uno de los legisladores sostuvo que no seguirán un voto en bloque si se continúa con la elección. | Fuente: Andina

Tres congresistas de la bancada de Acción Popular reiteraron su rechazo a que el Legislativo continúe con la elección de los miembros del Tribunal Constitucional en el Congreso, pese a una orden judicial que dispone la suspensión de dicho proceso.

Mediante un comunicado, los legisladores Jorge Vásquez, Hans Troyes y Rolando Campos cuestionaron que se continúe el proceso de elección de los magistrados y consideraron que se trata de una “acción política desesperada” que no tiene la debida justificación.

La postura de los legisladores va en contra de la bancada de Acción Popular que apoya la elección de los nuevos tribunos.

No seguirán voto en bloque

Al respecto, el legislador Jorge Vásquez, dijo a RPP Noticias que no permitiría que le soliciten un voto en bloque sobre este tema. Agregó que la votación de tres de los postulantes del último miércoles demostró que la decisión de continuar no fue correcta.

“No acepto ni aceptaré votos por bancada en temas de la importancia como es la elección del Tribunal Constitucional”, indicó

“Tiene que ser individual aquí no podemos permitir que nos lleven a donde quieren. Si la elección del comité especial estuvo correcta, no entiendo por qué no se eligió a los tres mejores”, agregó.

Congresistas en contra de elección de magistrados

Además de estos legisladores, las bancadas de Frente Amplio, Frepap y el Partido Morado mantienen su postura de rechazo a la elección de los magistrados, que actualmente se encuentra en cuarto intermedio en el Pleno del Legislativo.

En tanto, los parlamentarios de Alianza para el Progreso (APP) Walter Benavides, Walter Ascona también señalaron que están en contra de la elección del nuevo Tribunal Constitucional. A ellos se unió la legisladora Carmen Omonte, que se retiró de la bancada de APP.

