Omar Cairo sostuvo que los congresistas podrían ser procesados por el delito de desobediencia a la autoridad al no acatar el fallo judicial que suspende la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. | Fuente: Andina

El abogado constitucionalista Omar Cairo advirtió este jueves que la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional en el Congreso de la República no tendría "valor jurídico" porque desconoce un mandato judicial para suspender el proceso.



En entrevista con el programa La Rotativa del Aire de RPP, Omar Cairo aclaró que las órdenes judiciales, como el fallo del Tercer Juzgado Constitucional Transitorio de la Corte Superior de Justicia de Lima, "nos guste o no nos gusten" son para cumplirlas y existen medios impugnatorios para cuestionarlas.



"Lo que ocurriría sería uno o más nombramientos sin valor jurídico porque son hechos en contraposición con una orden judicial. Entonces, lo que se hace contraviniendo un mandato judicial no tiene valor jurídico, lo cual significa que los dos nombramientos no podrían ser publicados y si El Peruano los publicara sería cómplice de esta transgresión. Además el Tribunal Constitucional no les podría tomar el juramento", aclaró.



Sanciones por desacatar orden judicial

Omar Cairo sostuvo que hay dos niveles de actuación en el escenario que los congresistas persistan en la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional: el penal y el mecanismo que el juez tiene para hacer cumplir su decisión.



"En el plano penal quien desobede está incurriendo en un delito, que es desobediencia o resistencia a la autoridad y puede ser procesado penalmente. Los congresistas que estarían cometiendo este delito en ejercicio de sus funciones serían procesados previo antejuicio hecho por ellos mismos entre hoy o lo que indique el mandato o por el próximo Congreso hasta cinco años después de que ellos cesen sus funciones", dijo.

Además, Omar Cairo explicó que existe otro mecanismo en el cual el juez puede ordenar la detención por 24 horas de la persona renuente a cumplir el mandato judicial.



"Es algo que podría pasar porque ya no tienen inmunidad parlamentaria los congresistas. Sin embargo, sería inconsistente porque la finalidad de esta detención es lograr que el detenido acate la resolución, pero ya el desacato se está cumpliendo. Lo que queda es la consecuencia de la desobediencia y transgresión", señaló.











