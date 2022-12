Vacancia presidencial: asesor del Congreso asegura que la moción "está huérfana de votos"

El abogado colaboró con la redacción de la demanda competencial que presentó el Congreso ante el TC | Fuente: RPP

Domingo García Belaunde, abogado del Congreso que colaboró con la redacción de la demanda competencial, reconoció este jueves que es muy dificil para los parlamentarios llegar a los 87 votos para conseguir la vacancia de Pedro Castillo.

"El problema es que hemos tenido dos mociones de vacancia indebidas, la primera fue fruto de un exabrupto al mes y medio cuando nadie pensaba nada. La segunda que tuvo un mayor fundamento y esta tercera que la veo más sólida, pero el tema es que la vacancia, que es una institución válida, sólida, constitucional, está huérfana de votos", explicó en el programa "Todo Se Sabe" de RPP.

Domingo García Belaunde señaló que si bien la moción de vacancia se aprobó con mayor votos que la iniciativa pasada, aún ve dificil alcanzar el número necesario para su aprobación.

"El problema son los votos. Son 87 votos. Si hay 73 que son superior a lo que se hizo antes que era 67 ¿van a llegar en una semana a los 87? yo tengo mis dudas honestamente, quisiera que los haya, pero tengo mis dudas", expresó.

El constitucionalista señaló además que tampoco es posible que todo el proceso de vacancia contra Pedro Castillo acabe en un solo día pues habrá mucha convulsión.

"Yo no creo que esto acabe en un solo día, va a ver demasiada convulsión y además el señor Castillo que no es tonto, no es culto pero tampoco es tonto, no creo que vaya a permitir que esto se resuelva el mismo día, va a querer estirarlo. Yo dudo que hayan 87 votos, pero ya está planteada y hay que verla", aseguró.

García Belaunde también señaló que la suspensión presidencial sería más viable que un adelanto de elecciones porque esta última es más compleja de realizarse y tardaría más de un año.

TC concede medida cautelar

Por otro lado, el abogado destacó que el Tribunal Constitucional presentara una medida cautelar a favor del Congreso y en ese sentido aclaró que este es un respiro hasta que se conozca la sentencia.

"Lo protege temporalmente. Una cautelar siempre es provisional y desaparece cuando se de la sentencia. No sabemos qué pasará en la sentencia aunque por la redacción de la cautelar podría intuirse que se va a resolver. Es un respiro, pero no es definitivo de ninguna manera", aclaró.

La vacancia se admite a debate

El pleno del Congreso aprobó este jueves con 73 votos a favor, 32 en contra y 6 abstenciones la admisión a trámite de la vacancia presidencial contra Pedro Castillo. El debate y votación final será el próximo miércoles 7 de diciembre desde las 3:00 p. m.

La moción de vacancia es la tercera presentada contra el jefe de Estado en menos de un año y medio de su mandato. La misma fue firmada por congresistas de las bancadas de Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País, Somos Perú y Alianza para el Progreso (APP), así como por no agrupados.