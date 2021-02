Tania Rodas | Fuente: Congreso

La congresista de Alianza para el Progreso, Tania Rodas, aclaró que el médico Manuel Cedano, quien fue uno de las 487 personas que recibió la vacuna contra la COVID-19 de forma irregular, solo es su pareja y negó haber tomado conocimiento del hecho.



"Me siento decepcionada e indignada y tomo distancia total de estos nefastos hechos que no ayudan a avanzar a nuestro país. Tengo una relación sentimental, sin embargo, desapruebo este tipo de hechos porque no lo hubiera aprobado", indicó a RPP Noticias.

El doctor Manuel Cedano, y su hija Claudia Cedano recibieron la primera dosis el 12 de setiembre y la segunda dosis el 3 de octubre. RPP comprobó que él tiene 67 años y trabaja en el Instituto Nacional de de Enfermedades Neoplásicas de La Libertad, mientras que la hija tiene 32 años y también es médico desde el 2014.

"Que se investigue y que se llegue al final de los hechos hasta las últimas consecuencias, yo no aparezco en ninguna lista, eso que quede bien claro, aun no he recibido vacuna contra la COVID-19, trabajo visitando hospitales y poniendo en riesgo mi vida en nombre de los 33 millones de peruanos", dijo.



"Aprovecharon su posición"

De acuerdo al presidente Francisco Sagasti, un total de 487 personas, entre ellos servidores públicos, se vacunaron contra la COVID- 19 fuera de los ensayos clínicos.



"Aprovecharon su posición para ser inmunizados con la vacuna de Sinopharm que llegaron en complemento a aquellas que se usaron en los ensayos clínicos en nuestro país", precisó en un pronunciamiento el lunes.





