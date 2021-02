Violeta Bermúdez se presentó esta mañana ante la Comisión COVID-19. | Fuente: RPP

La jefa del Gabinete, Violeta Bermúdez, aseguró que “nunca” se ha reunido con representantes del laboratorio Sinopharm, en el marco de las negociaciones para la adquisición de vacunas contra el coronavirus.

“Me preguntan si me he reunido con Sinopharm. Yo nunca me he reunido con Sinopharm, porque no está en mis funciones como presidenta del Consejo de Ministros participar de estas reuniones ni negociaciones”, señaló esta mañana en su presentación ante la Comisión COVID-19 del Congreso.

La ministra detalló que las negociaciones estuvieron a cargo de una comisión multisectorial formada durante el gobierno de Martín Vizcarra, que estaba conformada por integrantes del Ministerio de Salud y de la Cancillería, “y en determinado momento participaba el Ministerio de Economía cuando las cosas ya estaban listas para ser abonadas”.

“Entonces, puedo decir categóricamente que la Presidencia del Consejo de Ministros no participa ni en las negociaciones ni tampoco he participado en ninguna reunión ni con Sinopharm ni con ningún laboratorio, porque no es mi función”, manifestó.

¿Vizcarra se reunió?

Al ser consultada sobre si tiene conocimiento de reuniones del expresidente Martín Vizcarra con representantes de Sinopharm, la ministra dijo que no tiene conocimiento ya que asumió funciones el 18 de noviembre, después de la vacancia del exmandatario.

Sin embargo, recordó que hay información pública que da cuenta de reuniones de Vizcarra con el doctor Germán Málaga, investigador principal de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) en los ensayos clínicos de Sinopharm en el país.

Sobre las listas de altos funcionarios inoculados con vacunas experimentales de Sinopharm, Bermúdez señaló que estas han sido remitidas a la Presidencia del Congreso y a la comisión investigadora presidida por el exministro Fernando Carbone, que tiene un plazo de diez días para emitir un informe.



