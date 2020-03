Daniel Urresti, congresista de la República | Fuente: Andina

Daniel Urresti, congresista de la República

Contexto: Entrevista en Radio Capital

Fecha de declaración: 23 de marzo del 2020

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=tM-u2w0XTBU

[8:10-8:16]

ENGAÑOSO

Durante una entrevista radial, el congresista de la República Daniel Urresti criticó la separación de un capitán de las Fuerzas Armadas que agredió a un joven por no acatar el toque de queda en Piura. En ese marco, Urresti apeló a los riesgos de contraer el coronavirus por incumplir la cuarentena y señaló: “Aquí estamos en una guerra contra un virus que está en el aire”. Tras revisar estudios científicos y consultar con expertos sobre el tema, OjoPúblico concluye que esta afirmación es engañosa.

La declaración del también exministro del Interior figura en la transcripción siguiente:

"¿Cómo se les ocurre poner [en un comunicado] que van a separar del servicio al capitán por esta circunstancia? Todo el pueblo se ha puesto a favor del capitán, a favor de la Fuerza Armada. Para mí, particularmente, yo lo veo así: aquí estamos en una guerra contra un virus que está en el aire, que está en el Perú. Y que la única forma de ganarle es, justamente, no saliendo, evitando que el virus se apodere de nuestro cuerpo".

En principio, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha señalado que, hasta el momento, las principales formas de contagio son: a través del contacto con gotículas respiratorias de un portador del virus cuando exhala o tose y mediante contacto con objetos y superficies contaminadas.

A la pregunta específica de si se transmite por el aire, la OMS insistió en que, de acuerdo a los estudios realizados, las formas principales son las señaladas, “más que por el aire”.

Ahora bien, a través de una carta titulada Aerosol and Surface Stability of SARS-CoV-2 as Compared with SARS-CoV-1, los investigadores del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades y la Universidad de California de Estados Unidos, remitieron un reporte científico acerca de la permanencia del Covid-19 en distintas superficies, entre ellos, los aerosoles.

Los aerosoles son un conjunto de gotículas de agua y virus que quedan suspendidas en el aire por un periodo de tiempo.

Esta investigación, publicada el último 17 de marzo, en la revista médica New England Journal of Medicine, sostiene que las partículas de este patógeno (aerosoles) pueden perdurar un máximo de tres horas en el aire, hasta cuatro horas en el cobre, 24 horas en el cartón y por lo menos de dos a tres días en el plástico y el acero inoxidable. Sin embargo, el hallazgo más discutido en los últimos días giró en torno a la posibilidad de que el Covid-19 se encontraba en el aire, tal y como lo afirmó el congresista Urresti.

Investigación, publicada el último 17 de marzo, de investigadores del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades y la Universidad de California de Estados Unidos. | Fuente: New England Journal of Medicine

Los autores explican que realizaron una simulación en un entorno cerrado: en unos tambores especiales para pruebas de laboratorio esparcieron, a modo de aerosol, el virus SARS-CoV-2 (Covid-19); y observaron, que bajo ciertas condiciones el virus permanecía viable por un máximo de tres horas. Por lo tanto, infieren que el virus se mantiene en el aire de un ambiente cerrado durante ese lapso.

Los investigadores hallaron que bajo ciertas condiciones el COVID-19 se mantiene en el aire en un ambiente cerrado por un máximo de tres horas. | Fuente: New England Journal of Medicine

Además, los investigadores precisan que este estudio debe ser analizado con cautela debido a los resultados que arrojan análisis más detallados. “Los datos de réplica individuales fueron notablemente más "ruidosos" (es decir, hubo más variación en el experimento, lo que resultó en un error estándar mayor) para el cartón que para otras superficies, por lo que recomendamos precaución al interpretar este resultado”.

El tema fue abordado el último lunes por el reconocido doctor Elmer Huerta en RPPNoticias. Ante las especulaciones surgidas por esta información, Huerta insistió en que esas conclusiones se refieren a ambientes cerrados, debido a la misma naturaleza del experimento, pero de ninguna manera en entornos abiertos. “Si estoy caminando en el parque, si estoy caminando en la playa, si voy a comprar algo en la calle, ahí hay brisa, aire. Y ahí ya no vale este experimento, porque, recuerden: se hizo en un tambor cerrado que se podría aplicar a habitaciones cerradas, pero el sentido común, nos dice que no es por el aire”.

Consultado para esta verificación, Edward Mezones, epidemiólogo del Consejo Nacional del Colegio Médico del Perú (CMP), explicó a OjoPúblico que, al ser un experimento de laboratorio, los investigadores trabajan con mediciones distintas a las que existen en el entorno real. “No ha habido un estudio que pruebe que [el Covid-19] se encuentre en el ambiente. En condiciones de laboratorio sí, se puede mantener en el aire por un tiempo; pero en condiciones reales, es un poco difícil por factores como la gravedad, la distancia, el peso del virus”.

Manuel Espinoza, infectólogo del Minsa, señaló que no hay evidencia acerca de que el Covid-19 se encuentre en el aire; además, por las condiciones climatológicas, tampoco resultaría posible. “No va a sobrevivir, porque la radiación ultravioleta, el viento, llevan al virus a lugares que no pueden ser viables; donde la gotita se seca y deshidrata. Tendría que estar en un lugar cerrado”. Espinoza agregó que, como se ha demostrado por años, para todos los virus respiratorios los contagios son por el contacto directo o indirecto con gotas de saliva y secreciones corporales.

El doctor Eduardo Ticona, infectólogo del Hospital Dos de Mayo coincidió en que el virus del Covid-19 no está en el aire por sí mismo. “Eso es imposible, está transitoriamente en el aire si una persona generó gotitas producto de una expulsión respiratoria”.

OjoPúblico intentó comunicarse con el congresista Daniel Urresti para obtener precisiones sobre su afirmación, pero al cierre de esta verificación no obtuvo respuesta.

En resumen, si bien un reciente reporte académico planteó que las gotículas del Covid-19 quedan suspendidas en el aire por un máximo de 3 horas al ser aplicadas con aerosol en un ambiente cerrado, esto no implica que los virus permanezcan o se propaguen al aire libre. Esto debido a que un experimento de laboratorio posee condiciones distintas al entorno real, y también porque los resultados no son concluyentes, según los propios autores de la prueba.

En función a lo revisado, OjoPúblico concluye que la declaración del congresista de la República Daniel Urresti sobre que estamos en una guerra contra un virus que está en el aire, tal como está dicha, resulta engañosa.