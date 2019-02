Verdadero o Falso | Salvador Heresi: “El enfoque de género no está en el Plan de Gobierno de Peruanos Por el Kambio”

Salvador Heresi | Fuente: Congreso

Salvador Heresi, congresista de la República

Contexto: Entrevista en Canal N.

Fecha de la declaración: 1 de febrero de 2019

El documento que anunciaba las directrices de la política, estrategias y acciones de la actual administración incluyó una serie de medidas para promover la igualdad de género. Entre ellas, la más resaltante fue la creación de un Plan de Igualdad de Género para el periodo 2016-2021.

En el capítulo “Propuestas para un país con mayor bienestar social”, en el apartado de “Plenos derechos para la mujer”, el plan de PPK consideró el fortalecimiento de la “equidad de género” como el primer lineamiento estratégico para garantizar la autonomía de las mujeres. En esta sección, consignó que la creación de un nuevo Plan de Igualdad de Género era una de las principales metas para cumplir ese objetivo, la cual debía concretarse durante el primer año de gestión. En el documento puede leerse:

“Objetivo y metas (2016-2021)

De acuerdo con los lineamientos estratégicos señalados, los principales objetivos de mediano plazo (2016-2021) son los siguientes:

a) En el primer año de gobierno se creará y pondrá en práctica el Nuevo Plan de Igualdad de Género 2016-2021”.

En su conjunto, el documento incluye varias referencias a la igualdad de género con variaciones como la búsqueda de la “equidad de género”, la erradicación de la “violencia de género” y la reducción de las prácticas discriminatorias y los estereotipos basados en las “diferencias de género”.

“Es indispensable que el desarrollo de nuestra política social le brinde plenas libertades y oportunidades de realización (...). Solo sobre la base de estas plenas libertades (física, política y económica), la mujer peruana podrá disfrutar de una real equidad de género y plena ciudadanía”, se lee en la página 79 del documento.

Heresi, quien busca ahora conformar la bancada Acción Republicana junto a otros congresistas no agrupados, puso en cuestión la coherencia entre el gobierno de Vizcarra y los lineamientos de su partido: "No consideramos que encarne ni siquiera el plan de gobierno de Peruanos por el Kambio, (...) la gente no ha votado por introducir el tema de la ideología de género en la currícula educativa. Esto colisiona con el propio plan de gobierno de nuestro partido".

Esta última afirmación confunde las expresiones “enfoque de género” con la supuesta “ideología de género” como si fueran lo mismo, a pesar de que sus connotaciones, como es de dominio público, son abiertamente distintas.

En lo referente a la promoción del empleo para las mujeres, el plan de gobierno de Peruanos por el Kambio contemplaba desarrollar campañas para “reducir los estereotipos y prácticas discriminatorias basadas en las diferencias de género”. Así también, propuso brindar reconocimientos públicos a las organizaciones públicas, privadas y sociales que tuvieran buenas prácticas y precedentes en "materia de igualdad de género".

En sus metas para incrementar la presencia de las mujeres en espacios de decisión, contempla habilitar una serie de normas sobre igualdad de género en el sistema político y de justicia.

“Al 2018, se promulgarán y pondrán en práctica las siguientes normas sobre la igualdad de género:

Ley N° 3682 de implementación de las cuotas de género en el nombramiento de jueces y magistrados.

Ley N° 1903 contra el acoso político y la discriminación por razones de género”.

Estos no son los únicos fragmentos en los que el plan de gobierno de Peruanos por el Kambio hace alusión al enfoque de género.

En la sección dedicada a los derechos de los niños y adolescentes, el documento recoge el análisis del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables donde se explica que la problemática del embarazo adolescente se debe a una serie de factores como la desigualdad de género, la violencia sexual, la deserción escolar y la falta de acceso a la educación sexual.

OjoPúblico buscó contactarse con el congresista Salvador Heresi para pedirle precisiones sobre su afirmación, pero su despacho señaló que el parlamentario no brindaría declaraciones para esta verificación.

Tras lo revisado en el Plan de Gobierno 2016 - 2021 del partido Peruanos por el Kambio, OjoPúblico concluye que la afirmación del congresista Heresi con relación a que la igualdad de género no estaba consignada en dicho documento, es falsa.