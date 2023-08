Vivian Olivos: "La posición de Fuerza Popular es respaldar al presidente del Congreso"

Lima "Lo que también rescato es que Alejandro Soto haya dicho que no se aferra al cargo", señaló Vivian Olivos.

Vivian Olivos afirmó que ante una eventual moción de censura contra Alejandro Soto, la bancada de Fuerza Popular respaldará al presidente del Congreso. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Andina

La congresista de Fuerza Popular, Vivian Olivos, afirmó que su bancada no apoyará una eventual moción de censura contra el presidente del Congreso, Alejandro Soto, quien rechazó este viernes, en una conferencia de prensa, las imputaciones en su contra.

Al respecto, la legisladora fujimorista "saludó" que el titular del Parlamento "se allane a la Comisión de Ética para ser investigado" ante una serie de cuestionamientos que se le atribuyen.

"Lo que también rescato es que él haya dicho que no se aferra al cargo", señaló Olivos en el programa Las cosas como son de RPP TV.

Respecto a la iniciativa del congresista de Cambio Democrático-Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, quien reveló que cuenta con más de 25 firmas para impulsar la moción de censura contra Soto Reyes, la parlamentaria aseveró no estar de acuerdo con ello.



"Está en su derecho de presentarla (la moción de censura), es un fuero democrático, son 130 congresistas y que se debata", manifestó.

A ello, añadió que "la posición de Fuerza Popular es respaldar al presidente del congreso".

"Así como (Roberto Sánchez) tiene ese ímpetu de presentar esta moción, hubiese presentado la misma moción para el señor Pedro Castillo, pero es diferente cuando tú eres ministro de Pedro Castillo", agregó.

Cabe señalar que a Alejandro Soto lo acompañan en la Mesa Directiva, los legisladores Hernando Guerra García Campos (Fuerza Popular), Waldemar Cerrón Rojas (Perú Libre) y Rosselli Amuruz Dulanto (Avanza País) en la primera, segunda y tercera vicepresidencia del Congreso, respectivamente.

"No temo a la censura"

En horas de la tarde, el presidente del Congreso, Alejandro Soto, anunció que está a disposición de la Comisión de Ética para hacer sus descargos ante los diversas acusaciones que caen sobre él.

"He solicitado presentarme voluntariamente a la Comisión de Ética, pero esta comisión solo puede investigarme por los hechos, por mi actuación como congresista desde el 27 de julio de 2021 en adelante", dijo durante una conferencia de prensa.

“No van a investigar si construí, hace 10 años atrás, una casa en Yucay o no. No van a investigar si prescribieron o no un delito, si vendí o no vendí un terreno de mi propiedad. Lo cierto es que yo no tengo ninguna investigación en agravio del Estado ”, refirió.

Ante la posibilidad de ser censurado como titular de la Mesa Directiva del Parlamento, el integrante de la bancada Alianza para el Progreso expresó no tener ningún temor.

"Yo no le temo a la censura porque sé lo que estoy haciendo, lo que estoy probando y demostrando", apuntó.