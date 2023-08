Roberto Sánchez asegura que a la fecha hay más de 25 firmas para censurar a Alejandro Soto

Congreso Sánchez dijo que "cree en lo que dice" el congresista Guillermo Bermejo

El congresista de la bancada de Cambio Democrático-Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, se refirió a la moción de vacancia pretende presentar contra el presidente del Parlamento, Alejandro Soto, por no haber logrado explicar de manera contundente los cuestionamientos en su contra. Frente a ello, Sánchez indicó que ya cuentan con más de 25 firmas para impulsar la iniciativa.

"Hemos estado en intervenciones públicas solicitando una y otra vez que el colega congresista presidente del Congreso aclarara no solamente sus cuestionables actuaciones que ha tenido en este período. Pero en realidad no hemos sentido ni como opinión pública, ni como ciudadano, ni como congresista que haya entendido eso. Por el contrario, más bien es errático sus declaraciones y las ha postergado hasta el 28. Creo que no es sensato en un contexto que genera estabilidad", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

"Hay una inmensa responsabilidad de las fuerzas parlamentarias que no van a hacer una autocrítica. Aquí queremos que se investigue todo. Nadie tiene el beneficio de la impunidad, ni muchos menos de decir que por la bendita gobernabilidad no hacemos caso a nada. Sobre todo porque he oído decir a colegas congresistas que las altas investiduras, las presidencias de comisiones tienen que ser ejercidas por personas idóneas. Y esa medida debe ser aplicada a todos (...). Van a haber sorpresas, pero estoy seguro que, a la fecha, hay más de 25 firmas solo para iniciar el trámite de la admisión de la moción", agregó.

"Creo en lo que dice Guillermo Bermejo"

Por otro lado, el legislador de Cambio Democrático - Juntos por el Perú dijo que el integrante de su bancada, Guillermo Bermejo ha tenido una conducta de apertura tras la investigación fiscal que lo involucra en el pago de sobornos para las obras de la Autoridad de Reconstrucción con Cambios durante el gobierno de Pedro Castillo.

"Primero, las prerrogativas del sistema de justicia se respetan, sus procedimientos como ente autónomo hay que respetarlos. Podrían ser cuestionables, criticables, lo que fuere, pero hay que respetar como procedimiento. Lo segundo, ha demostrado ya el congresista Bermejo y su abogado que no son propiamente dos de sus asesores. (Solo) uno es trabajador administrativo en su despacho", aseveró.

Tras la detención de dos personas señaladas por la fiscalía como "asesores en la sombra" de Guillermo Bermejo, el legislador Sánchez afirmó que se podría pensar que hay una persecución contra su colega de bancada ya que ha sido investigado tres veces en el Ministerio Público.

"El propio congresista ha dicho que se allana a las investigaciones. Ha puesto a disposición la apertura de su secreto de cuentas bancarias, telefónicas. Él mismo está dando declaraciones. Apenas fue de dominio público, todos en la bancada hemos hablado con él (...). Yo creo en lo que él dice", finalizó.

De acuerdo a la investigación del equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder, el legislador Guillermo Bermejo Rojas es uno de los integrantes de la organización criminal enquistada en el poder, encabezada por el expresidente Pedro Castillo.

En el pedido de detención preliminar contra doce presuntos implicados, la fiscalía señala que Guillermo Bermejo fue presunto intermediario, a través de Francisco Jaime Jara Aguirre y Yul Osterlin Valdivia Beteta, presuntos "asesores en la sombra", para aprovechar la disposición de los activos de la autoridad de reconstrucción con cambios.

El Ministerio Público agregó que Fernando Ipanaqué Mendoza, alcalde hasta el 2022 del distrito de La Unión, en Piura, ingresó al despacho de Bermejo, donde se habría concertado la distribución del dinero a favor del legislador.