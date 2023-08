Alejandro Soto envió carta a la Comisión de Ética para dar sus descargos ante acusaciones en su contra

Congreso "Yo no le temo a la censura porque sé lo que estoy haciendo, lo que estoy probando y demostrando", dijo el cuestionado presidente del Congreso, Alejandro Soto, durante una conferencia de prensa.

El presidente del Congreso de la República, Alejandro Soto, anunció en conferencia de prensa que se someterá a ser investigado por la Comisión de Ética ante los diversos cuestionamientos en su contra.

"He solicitado presentarme voluntariamente a la Comisión de Ética, pero esta comisión solo puede investigarme por los hechos, por mi actuación como congresista desde el 27 de julio de 2021 en adelante", indicó el titular del Parlamento durante su descargo.

“No van a investigar si construí, hace 10 años atrás, una casa en Yucay o no. No van a investigar si prescribieron o no un delito, si vendí o no vendí un terreno de mi propiedad. Lo cierto es que yo no tengo ninguna investigación en agravio del Estado ”, refirió.

En esa línea, manifestó que desde hace tres semanas viene siendo objeto de una serie imputaciones "que son necesarios aclararlos y esclarecerlos".

Soto reiteró que el Poder Judicial emitió un documento en el que señala no tener antecedentes penales, judiciales ni policiales y que por lo tanto "estoy legitimado para asumir cualquier función pública".

"No tango la condición de procesado ni sentenciado. Este es el documento que a mí me avala para ser presidente del Congreso, congresista de la República o cualquier otro cargo", remarcó.

Respecto a la Ley 31751, con la que presuntamente se benefició para evitar un juicio por el delito de estafa en el Cusco, el integrante de la bancada de Alianza para el Progreso (APP), afirmó que antes de que se aprobara dicha norma, ya un juez había declarado que su caso había prescrito.

Como se recuerda, esta ley fue aprobada en el Parlamento el pasado 11 de mayo, con voto del propio Alejandro Soto. La ley modifica el código procesal penal respecto de los plazos de suspensión de la prescripción de delitos, lo que plantea un plazo determinado de vencimiento.

"Han dicho que yo tendría 55 carpetas fiscales que equivaldrían a 55 denuncias penales en mi contra. Después de estar 2 años en el Congreso aparece esta imputación. Eso es actuar de mala fe. Lo que han mostrado es un registro que tiene el Ministerio Público", sostuvo en otro momento de la conferencia.

El presidente del Parlamento también se refirió a la acusación por el presunto delito de nepotismo al contratar a su cuñada, Yeshira Peralta, en su despacho congresal. Afirmó que esta se realizó antes de que él iniciara una relación sentimental con la hermana mayor de su trabajadora.

"Para configurar un nepotismo o una vulneración al Código de Ética. Tenemos que centrarnos en la fecha 27 de julio. ¿El 27 de julio yo tenía la condición de casado? No. ¿Tenía la condición de conviviente con más de dos años? No. Entonces, esa imputación no resulta valedera. La señorita contratada al enterarse que asumí el cargo de presidete del Congreso, ella renunció voluntariamente cuando no debió hacerlo porque su contratación fue antes a la relación que tuve", sostuvo.

"No le temo a la censura"

Alejandro Soto se refirió, también, sobre la moción de censura que impulsa el congresista de Cambio Democrático-Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, para que deje la presidencia de la Mesa Directiva.

El exministro de Comercio Exterior y Turismo reveló que ya cuentan con más de 25 firmas para promover la iniciativa.

"Yo felicito al congresita Sánchez por empezar la tarea de recolectar las firmar para mi censura. No tengo ningún temor", expresó Soto.

A ello, agregó, que la referida moción "es un derecho parlamentario" y que "yo no le temo a la censura porque sé lo que estoy haciendo, lo que estoy probando y demostrando".