La parlamentaria y vocera de Juntos por el Perú indicó que se debe pensar en la gobernabilidad antes de buscar censurar ministros. | Fuente: Andina

La vocera de la bancada Juntos por el Perú, Ruth Luque, señaló que los pedidos de censura contra ministros de Estado no contribuyen a la gobernabilidad y control político responsable que el país necesita.

Segú precisó, el anuncio de pedidos de censura, como el que hizo Renovación Popular, no tienen sentido en un contexto en el que la población demanda un trabajo articulado de sus autoridades.

En ese sentido, sostuvo que las autoridades deben enfocarse en trabajar por garantizar la salud de la población, en el contexto de la pandemia, la generación del empleo, la reactivación económica y el apoyo a sectores como la agricultura.

“Cualquier situación por fuera de ello no ayuda ni contribuye, y peor si no tienen fundamento, se quiere cuestionar a ministros por actos anteriores a sus cargos y no por actos funcionales”, dijo la congresista a la Agencia Andina.

Gobernabilidad con control político

La legisladora señaló que aún existen sectores políticos que siguen con la idea de desconocer los resultados electorales o creen que la campaña no ha terminado. Al respecto, hizo un llamado por la gobernabilidad.

“Necesitamos que el Gobierno camine, que funcione, y que la democracia y gobernabilidad primen, eso es lo que la gente necesita”, enfatizó.

Sin embargo, precisó que esta gobernabilidad no quita que el Parlamento deje de lado su función fiscalizadora sobre acciones o decisiones políticas, algo que, la bancada de Juntos por el Perú continuará.

Luque también mencionó que tras el voto de confianza otorgado al Gabinete Ministerial corresponde al Ejecutivo empezar a desarrollar las acciones anunciadas.

(Con información de Andina)

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

‘Espacio Vital’: ¿Por qué es importante aplicarse las dos dosis de la vacuna?