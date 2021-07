Vocero de Acción Popular tildó de “poco serio” buscar una nueva moción de censura contra Mirtha Vásquez

Franco Salinas estuvo esta mañana en Ampliación de Noticias. | Fuente: RPP

El congresista Franco Salinas, vocero de la bancada Acción Popular, calificó de “poco serio” buscar una nueva moción de censura contra Mirtha Vásquez, al comentar el borrador de una nueva propuesta, esta vez únicamente contra la titular del Legislativo.

“A mí me parece poco serio. Fundamentos hay, pero habiéndose votado ya ayer con una contundencia, me parece poco serio ya estar circulando este tipo de cosas a estas alturas, salvo que aparezca otro tema adicional grave. Creo que finalmente ya no tendría mayor éxito”, dijo en Ampliación de Noticias.

El portavoz acciopopulista rechazó cualquier vinculación con el documento, difundido y cuestionado por la congresista Rocío Silva Santisteban en redes sociales.

“Hasta este momento, como vocero, no he recibido ni he leído ni me han pedido que firme ningún tipo de censura para ningún miembro de la Mesa Directiva. No me ha llegado, no la estoy promoviendo, no he mandado redactar y hasta este momento no he podido siquiera enterarme”, sentenció.

“El tema se enfrió”

Al ser consultado por la votación ayer de la moción de censura contra la Mesa Directiva presidida por Mirtha Vásquez, que fue rechazada por una votación de 20 votos a favor y 85 en contra, Franco Salinas señaló que el tema “se enfrió” y culpó de ello a la propia titular del Congreso.

“Esto ha sido muy bien calculado por la presidenta del Congreso, porque cuando se presentó la moción de censura, en realidad ese mismo día, al parecer, según el sentir y el fastidio de la mayoría parlamentaria, había los votos para censurar a la presidenta”, comentó.

“Sin embargo, de manera abrupta, a pesar de que ella informó que iba a llevar a cabo el debate de la moción, suspendió (la sesión). Luego de ello, han pasado casi dos semanas y finalmente lo que ha sucedido es que ha habido llamadas de todos lados, diálogos. ¿Qué más habrá habido? Por eso, el tema se enfrío y este es el resultado”, agregó.



