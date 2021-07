Hernando de Soto | Fuente: Andina

El excandidato presidencial Hernando de Soto sostuvo que Pedro Castillo debe renunciar a proponer una Asamblea Constituyente, para deslindar la posibilidad de una dictadura, de ser proclamado como el ganador de las elecciones.

En entrevista para Ampliación de Noticias de RPP, De Soto indicó que en la reunión que tuvo con Pedro Castillo el pasado 28 de abril, le pidió que “si era comunista lo dijera y si no lo era que lo dijera porque le hacía daño a él y sobre todo al país”.

No obstante, le recalcó que “no era cuestión de solo autocalificarse, sino de darse cuenta que el instrumento de una Asamblea Constituyente es la manera en la cual los partidos marxistas leninistas -que no conozco uno que no sea una dictadura- llegan al poder”.



“Lo que ha pasado desde el 28 de abril hasta la fecha ha corrido mucha agua bajo el puente y todavía no ha venido la declaración que se refiere a la Asamblea Constituyente y por eso le he escrito de nuevo, porque sin esa definición quedamos que es marxistas leninistas o está dominado por ellos, o está esperando su momento para que cuando tenga recursos propios y esté en el Gobierno ahí se los sacuda a los marxistas leninistas que pueden estar detrás y al lado de él”, explicó el economista.

Hernando de Soto manifestó además que en estos dos meses él, junto a un equipo, han evaluado las 30 principales metas que ha propuesto Pedro Castillo. “Hemos visto que a la luz de la legislación, no hay razón alguna para entrar en una Asamblea Constituyente”, recalcó.

En ese sentido, comentó que insistir con la creación de una Asamblea Constituyente cuando existen los caminos para realizar los cambios que ha propuesto, puede hacer pensar que lo que busca es instaurar una dictadura.

De otro lado, también consideró que Pedro Castillo “recién entrando a nivel de política nacional” se dé cuenta de lo que significa gobernar el Perú.

“Yo estoy pretendiendo hacer entender de una forma objetiva que, sea uno rojo, blanco o púrpura, afuera hay un mundo que se llama economía global que no es fácil operar”, precisó.

