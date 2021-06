Alex Paredes, congresista electo por Perú Libre | Fuente: RPP Noticias

El congresista electo Alex Paredes descartó que pueda generarse una suspicacia por su elección unánime como nuevo vocero de la próxima bancada de Perú Libre luego de que la también parlamentaria electa Betsy Chávez tuviera a su cargo la vocería del partido a lo largo de la campaña electoral e incluso en días recientes.

"Lo que había fue una elección de una representante preliminar del conjunto de los 37 congresistas porque era necesario tenerlo así para que pudiera manifestar nuestros puntos de vista, pero tras la entrega de las credenciales, ya siendo congresistas oficiales y legales, se procedió a elegir al representante titular y alterno de Perú Libre", explicó.

En entrevista con RPP Noticias, descartó también que su elección como nuevo vocero haya generado alguna tensión en la interna del partido. Asimismo, comentó que en este evento partidario el único punto de agenda fue la elección de los voceros y no se ha definido las líneas de trabajo de los próximos parlamentarios de Perú Libre.

Paredes también aseguró que Perú Libre "no tiene problemas" en presidir o no la Mesa Directiva del próximo Parlamento; no obstante, reconoció que existe "una aspiración legítima" de parte de todas las bancadas de formar parte. El parlamentario electo precisó que esto dependerá de la votación de los partidos que conformarán el nuevo Congreso.

"Es innegable que no hay mayoría de ningún grupo parlamentario en el Congreso, así que la luz que va a iluminar el camino del Congreso va a tener que ser el consenso y esa misma concertación se va a tener que utilizar para la conformación de esa Mesa Directiva y ojalá que pongamos por delante el bienestar del país", señaló.

APP no descarta lista a Mesa Directiva con Perú Libre

El pasado miércoles, Eduardo Salhuana, congresista electo Alianza para el Progreso (APP), indicó que su agrupación no cierra la posibilidad de compartir una eventual lista a la Mesa Directiva del Legislativo con las demás bancadas que han llegado al Parlamento, entre ellas Perú Libre.

En declaraciones a Las 5 de las 7 de RPP Noticias, el legislador electo por Madre de Dios sostuvo que la bancada electa de APP se mantendrá en el marco del diálogo y la búsqueda del desarrollo del país. Añadió que trabajarían con aquellas agrupaciones parlamentarias que respeten la institucionalidad y tengan una visión moderna de economía.

"Alianza para el Progreso no cierra ninguna posibilidad que esté dentro de los marcos del diálogo y de los marcos de la búsqueda del desarrollo nacional, también lógicamente con respeto a la institucionalidad, a los valores de una economía que genere desarrollo y que tenga una visión moderna de economía", dijo Eduardo Salhuana.

"Si nosotros estamos de acuerdo en esos pensamientos, en esa forma de encarar la dinámica productiva, económica y social del país, lógicamente con esos grupos tendremos que trabajar o tendrá que haber mayor empatía", agregó.

