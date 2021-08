Jorge Montoya, congresista de Renovación Popular, sostiene que su bancada no está en condiciones de otorgar el voto de confianza por las condiciones en las que se presentó Guido Bellido y su gabinete en el Hemiciclo. "No ha habido cambio de ministros, no ha habido una voluntad expresa de modificar, no creen en el control político, se van a un estado totalitario", expresó el parlamentario.