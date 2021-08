Integrantes del Partido Morado votaron en contra de brindarle el voto de confianza al gabinete de Guido Bellido. | Fuente: RPP

La bancada del Partido Morado brindó declaraciones luego de que este le negara el voto de confianza al gabinete de Guido Bellido este viernes. A su salida del Hemiciclo, señalaron que se mantendrán atentos a las medidas del Gobierno.

La congresista Susel Paredes no rechazó apoyar interpelaciones a ministros del gabinete. "Si hay razones para interpelar a ministros, como creo que hay, entonces lo haremos", indicó.

Además, se refirió al saludo que le brindó el vocero de la bancada de Fuerza Popular, Hernando Guerra García, quien felicitó a su agrupación por votar en contra.

"No somos fujimoristas para oponernos por las puras. Nuestro voto no es un voto naranja, es un voto morado", expresó. "Nuestro voto no se condiciona, seremos vigilantes y fiscalizadores y estaremos atentos porque al Estado entran los mejores", acotó.

Voto de confianza

El gabinete que lidera Guido Bellido recibió el voto de confianza de las bancadas del Congreso. Obtuvo 73 votos a favor, 50 votos en contra y ninguna abstención.

Durante su presentación, enumeró una serie de medidas en torno a la pandemia, reactivación económica, promoción de la inversión pública y privada, protección social, educación, vivienda, lucha contra la corrupción, política exterior, orden interno, protección de mujeres, reforma institucionales en justicia y promoción del empleo.

En Perú Libre votaron en bloque, incluido el mismo premier Guido Bellido. Además, los de Juntos por el Perú, incluido el ministro Roberto Sánchez.

La bancada de Acción Popular también voto en bloque a favor de la confianza.

La bancada de Alianza para el Progreso votó a favor, a excepción de los congresistas Roberto Chiabra y Gladyz Echaíz que marcaron rojo.

En Podemos Perú votaron a favor Luna Gálvez y Digna Calle.

En la bancada de Somos Perú-Partido Morado, votaron a favor Alfredo Azurín, Wilmar Elera, José Jerí, Hitler Saavedra y Héctor Valer.

En contra:

Los votos en contra fueron de las bancadas de Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País y los congresistas Chiabra, Echaíz, de APP, Carlos Anderson, de Podemos Perú, Edwar Málaga, Flor Pablo, Susel Paredes y Yorel Alcarraz de la coalicación Somos Perú- Partido Morado





