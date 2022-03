Waldermar Cerrón | Fuente: Congreso

El congresista Waldermar Cerrón (Perú Libre) rechazó ser familiar o conocer al nuevo jefe de la Oficina de Imagen Institucional y Comunicaciones del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Ángel Sebastián Rojas Cerrón.



Según Ojo Público y la web Presunto Culpable, Sebastián Ángel Rojas Cerrón es un militante de Perú Libre que facturó más de S/ 1 millón en contratos con el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas (IREN) y el Hospital Regional Daniel Alcides Carrión en 2020 mientras trabajaba en el Gobierno Regional de Junín.

"No es familiar y esa pregunta la tendría que responder quién está a cargo de ese tema. Lo conozco o no, ¿qué tiene que ver eso? (...) no lo conozco", dijo Waldemar Cerrón.

Rechaza vínculo con 'Los tiranos del centro'



Waldermar Cerrón negó alguna relación en el caso de la organización criminal 'Los tiranos del centro', luego de que un audio lo involucra como la persona que elegía a quien se contrataba dentro de la Municipalidad de Huancayo.

"No he tenido ninguna decisión, porque no he sido funcionario del Estado hasta que he sido congresista", señaló.

Waldemar Cerrón brindó estas declaraciones tras una conferencia de prensa, donde estuvo acompañado por la mayoría de integrantes de la bancada de Perú Libre y el abogado del grupo parlamentario, Guillermo Olivera Díaz. Los congresistas se mostraron en contra de la acusación constitucional contra el presidente Pedro Castillo por presunta traición a la patria.



NUESTROS PODCAST



"Espacio Vital": El doctor Jaime Miranda , director de cronicas centro de excelencia en enfermedades crónicas y profesor de la facultad de medicina de la universidad peruana Cayetano Heredia e investigador, explicó que el estudio se llamó "Cuña escalonada" y lo que se necesitaba era demostrar el beneficio de la reducción del sodio y el beneficio del incremento de potasio. Para ello se mezcló el cloruro de potasio con la sal y esto permitió controlar el aumento de la presión arterial y se pudo comprobar los resultados en las personas mayores de 18 años de Tumbes. Indicó que en un primer periodo se midió la presión arterial y luego se inició la segunda etapa. Los resultados arrojaron primero que en la presión arterial, todo el perfil baja en la población y baja en los que ya estaban enfermos y en los adultos mayores y segundo se registró 50% menos de casos de presión arterial.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.