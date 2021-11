Wilmar Elera sobre cambios en ATU y Sutran: “No queremos 10 años más de accidentes ni combis”

El vicepresidente de la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso confirmó que se citó al ministro Juan Silva para el sábado. | Fuente: RPP Noticias

Wilmar Elera, vicepresidente de la Comisión de Transportes y Comunicaiones del Congreso, consideró "populista" la decisión del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) de restructurar la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) y la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran), que comprende retirar a las titulares de dichos organismos.

En declaraciones a Nada está dicho de RPP Noticias, el legislador de Somos Perú indicó que esta decisión no favorece a la reforma del transporte urbano, por lo que se citará al ministro Juan Silva para que acuda al grupo de trabajo a explicar dicha medida.

En ese sentido, Wilmar Elera consideró que si se plantea restructurar la ATU y Sutran, el titular del MTC deberá sustentar cuál es el plan y que no parte de una propuesta populista.

“Tenemos que ser cautos en el Congreso para poder evaluar este tipo de ofrecimientos que no llevan más allá de un populismo barato. Creo que se necesita tener algo concreto y si va a haber una reorganización que se para bien, no para mal. No queremos 10 años más de crisis, de accidentes ni combis”, dijo.

Sobre cambio en la ATU

Señaló que la decisión adoptada en el MTC es un cambio político, pues no se consideró el trabajo que realiza la titular de la ATU, María Jara, y, en cambio, se está desmembrando a dicho organismo y todo lo que se ha avanzado.

“La señora Jara ha venido haciendo un trabajo eficiente y creo que no merece que venga un cambio político, porque realmente lo que están haciendo es desmembrar todo lo que se está avanzando para poder poner a una persona que no sabemos quién va a ser”, refirió Wilmar Elera.

Repercusión en voto de confianza

El parlamentario también sostuvo que este tema podría complicar la presentación del Gabinete que lidera Mirtha Vásquez ante el Parlamento para recibir la respuesta sobre la confianza ya solicitada.

“Mañana cualquiera de los congresistas que vamos a estar en el hemiciclo va a increparle por esta actitud poco democrática que ha tenido con nosotros, porque realmente, sabiendo que hay un voto de confianza en ciernes, realmente están dando declaraciones que traen, como consiguiente, poder retraer y dar una desconfianza a los congresistas para que voten a favor de la confianza al Gabinete de Mirtha Vásquez”, manifestó.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

‘Espacio Vital’: ¿Qué se sabe sobre la efectividad de las vacunas?