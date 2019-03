Congreso | Fuente: RPP

El congresista Yonhy Lescano (Acción Popular) -acusado de acosar sexualmente a una periodista- participó este jueves en la sesión del Pleno Mujer, pese a la recomendación del presidente del Legislativo, Daniel Salaverry, quien le sugirió no asistir.

“¿Por qué no voy a venir a un Pleno de la mujer, si yo soy un protector de la mujer?”, se preguntó ante la prensa, en referencia a las declaraciones del exfujimorista.

Lescano negó haberle ofrecido un empleo a la periodista que lo acusó, tal como denunció la abogada de esta, Brenda Álvarez. “Nunca voy a estar haciendo esos ofrecimientos, si mi despacho está completo”, remarcó.

“Yo no compro a nadie, simplemente apuesto por la verdad. Ahí están las pruebas, bien claritas, contundentes. Vean los mensajes, ¿quién pide trabajo en los chats, en los mensajes?”, sostuvo.

El acciopopulista reiteró que no piensa apartarse de la Comisión de Ética. “Quienes deben dar el paso al costado son los corruptos, los sinvergüenzas, los mafiosos”, demandó.

El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, consideró que Lescano Ancieta no debería participar el Pleno Mujer del Congreso por tener una denuncia de acoso sexual.

“El presidente del Congreso ha hecho un pedido absolutamente irregular, inconstitucional, vulneratorio a mis derechos constitucionales, porque soy un congresista. No me puede decir que no venga, no estoy sujeto a mandato imperativo. Soy una persona inocente, una víctima de una patraña”, remarcó.