Zuliana Lainez sobre proyecto de 'Ley Mordaza': Es grave porque el Perú es un país donde los periodistas sufren acoso judicial

Zuliana Lainez, presidenta Asociación Nacional de Periodistas (ANP), criticó el proyecto de ley que propone elevar las penas a los delitos de difamación y calumnia realizados a través de medios de comunicación, conocido como 'Ley Mordaza'.



“[Voy] a entregar una carta al presidente del Congreso [José Williams] para hacerle ver lo peligroso que es aprobar, en segunda votación, una ley que tendría una afectación directa a la libertad de expresión, a la actividad periodística, en un país que, justamente, se caracteriza por tener el acoso judicial como uno de los principales ataques a periodistas en Perú”, dijo en Ampliación de Noticias.



Con 69 votos a favor, 28 en contra y 3 abstenciones, el jueves pasado el Parlamento dio luz verde al proyecto que tiene como objetivo el incremento de sanciones "por la utilización indebida de los medios de comunicación, redes sociales o sitios web de divulgación colectiva". La segunda votación se realizará en el próximo pleno.



Acoso judicial

Zuliana Lainez explicó que esta iniciativa va en contra de lo que establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a la protección del honor y la buena reputación como derechos fundamentales.



“Pero la corte dice que hay que protegerlo por la vía civil. Incluso hay una tendencia a nivel de los países en Latinoamérica que gozan de democracia de despenalizar los delitos contra el honor, de sacarlos del Código Penal y trasladarlos al Código Civil para darles debida protección”, sostuvo.



En ese contexto, hizo hincapié en el hecho de que el Congreso, en lugar actuar en la dirección de la Corte IDH, busque elevar las penas en casos de difamación. “Eso es grave porque Perú no es un país donde los periodistas sean llevados a los tribunales de manera ocasional o que sean casos aislados, no, es un país que tiene como un ataque frecuente el acoso judicial”, advirtió.

"Y hablo no solo de los casos más visibles, probablemente del señor [César] Acuña contra Christopher Acosta o los casos de las personas vinculadas al Sodalicio de Vida Cristiana contra Paola Ugaz, Daniel Yovera y Pedro Salinas, sino también de periodistas de regiones en las que exautoridades regionales y locales o funcionarios de importante función en cada una de esas localidades los llevan a tribunales. Hay casos emblemáticos donde, por ejemplo, los colegas de radio Estación Wari, en Ayacucho, han tenido que enfrentar no una querella, sino seis, siete, ocho querellas”, detalló.



“Para nosotros es claro de que este proyecto de ley, lo que pretende, es darles un escarmiento a los periodistas. He escuchado a varios congresistas que han dicho que este proyecto no tiene nada que ver con la actividad periodística, que no va a afectar a la libertad de prensa, yo me pregunto si han leído el dictamen que han votado, porque nosotros hemos analizado a profundidad en el gremio y el dictamen hace por lo menos tres menciones expresas al trabajo periodístico en medios de comunicación, en redes sociales, en página web. Hay empecinamiento en llevarlo adelante que no comprendemos”, añadió Zuliana Lainez.