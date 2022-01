Fiscalía allanó vivienda del periodista Pedro Salinas e incautó su teléfono celular

Pedro Salinas | Fuente: Andina

Un fiscal realizó este sábado un repentino registro a la vivienda del periodista Pedro Salinas e intentó llevarse confiscado su computadora en un momento donde el comunicador alista su nuevo libro sobre la congregación religiosa Sodalicio de Vida Cristiana (SVC), investigada por abusos.



Salinas consideró en redes sociales que el allanamiento a su vivienda es un intento más por amedrentarle desde que en 2015 publicara junto a su colega Paola Ugaz el libro 'Mitad monjes, mitad soldados', que recoge los testimonios de víctimas de abusos físicos, psicológicos y sexuales cometidos presuntamente por el Sodalicio.



Aunque Salinas logró impedir que se llevasen su computadora, no pudo hacer lo mismo con su teléfono celular, que quedó en manos del fiscal Eddy Elías.



El motivo del registro practicado al domicilio de Salinas es investigar la contratación en 2017 de la consultora del periodista por parte del entonces Fiscal de la Nación (fiscal general) Pablo Sánchez para brindar una asesoría de comunicación.



Para Salinas, se trata esta de una denuncia "reciclada" ya que Sánchez fue investigado en su momento por este asunto y "con toda justicia, este fue excluido al no encontrarse nada de nada", porque "esta consultoría fue totalmente regular y transparente, y está justificada con documentos".



"Todo esto en el contexto de un uso grosero, casi rutinario, de utilizar la justicia como chaveta para amedrentar periodistas. A Paola Ugaz no han dejado de inventarle mentiras desde el año 2018, cuando empieza un asedio sistemático contra ella y contra mí", manifestó Salinas.



"Y, aunque el Sodalicio lo niegue, hay firmes sospechas de que algunos de sus miembros estarían detrás de esta persecución", afirmó.





Mal inicio de año para la prensa peruana. Todo parece indicar que se ha institucionalizado el uso artero de la administración de justicia contra la libertad de expresión y a favor de la mordaza. — Pedro Salinas (@chapatucombi) January 8, 2022

Denuncia contra Salinas

Esta investigación parte de una denuncia presentada por Edgardo Palomino, quien en 2020 fue candidato a congresista por el partido de Rafael López-Aliaga (Renovación Popular) y que, según Salinas y Ugaz, desde 2018 ha presentado más de cien denuncias contra ellos "basadas en hechos absolutamente falsos".

Mientras Salinas alista ahora un libro precisamente centrado en esta "persecución" del Sodalicio contra él y su colega, Ugaz prepara otro sobre las finanzas de esta congregación religiosa, manejadas por los sacerdotes Jaime Baertl y José Antonio Eguren, con el fin de que se indemnice a las víctimas de los abusos.



Precisamente Eguren, que es arzobispo de la norteña región de Piura, ya denunció a Ugaz por difamación al considerar que lo había acusado sin pruebas de tráfico de tierras y de encubrir los abusos dentro del Sodalicio, por lo que reclamaba para la periodista tres años de cárcel y una indemnización de 200.000 soles (unos 50.000 dólares).



El allanamiento de la casa de Salinas tiene lugar apenas dos días antes de que el Poder Judicial dicte sentencia sobre caso similar que afecta al periodista Christopher Acosta, al que el empresario y líder político César Acuña ha denunciado por difamación en su libro "Plata como cancha" y le reclama 100.000 soles (25.000 dólares). EFE

